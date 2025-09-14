Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 11:10 AM IST

    ക​ട​ലു​ണ്ടി തെ​ക്കു​മ്പാ​ട് മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ക​ട​ലു​ണ്ടി തെ​ക്കു​മ്പാ​ട് മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    റ​ഫ്സ​ൽ കോ​ട​നി​യി​ൽ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്),ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പി (​ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ജ്മ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പി.​വി

    ജു​ബൈ​ൽ: ക​ട​ലു​ണ്ടി തെ​ക്കു​മ്പാ​ട് മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ​ത്മ) ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. റ​ഫ്സ​ൽ കോ​ട​നി​യി​ൽ (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ഇ​സ്ഹാ​ഖ് പി (​ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ജ്മ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പി.​വി (ട്രെ​ഷ​റ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    മ​ഹ​ല്ലി​ന്റെ ഐ​ക്യ​വും പു​രോ​ഗ​തി​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം ദീ​ർ​ഘ വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​കൊ​ള്ള​ണ​മെ​ന്ന് യോ​ഗം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്‌​തു.

    വ​രും വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും രൂ​പ​രേ​ഖ​ക​ളും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. മ​ഹ​ല്ല് നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​മ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    സി. ​അ​യൂ​ബ്, എം. ​യൂ​നു​സ്, ഇ.​പി സ​ലിം, ടി.​സി സാ​ബി​ത്, ടി. ​സു​ഹൈ​ൽ, ടി.​പി ന​സീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    TAGS:gulfPravasi Associationnew leadership
