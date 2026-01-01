Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘സ്കാ​ൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 12:35 PM IST

    ‘സ്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​എ’​ക്ക്​ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സ്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​എ’​ക്ക്​ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    cancel
    camera_alt

    ‘സ്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​എ’ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് യോ​ഗം

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: കൊ​ല്ലം നി​ല​മേ​ൽ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ സോ​ഷ്യ​ൽ ആ​ൻ​ഡ് ചാ​രി​റ്റി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഫോ​ർ നി​ല​മേ​ൽ (സ്കാ​ൻ കെ.​എ​സ്.​എ)​ പു​തി​യ ഭ​ര​ണ സ​മി​തി​യെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: ഷാ​ജി​ദ്ദീ​ൻ വ​ള​യി​ടം, അ​ഷ​റ​ഫ് (മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), റി​യാ​സ് ചാ​റ​യം (പ്ര​സി) സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര), ആ​രി​ഫ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (ട്ര​ഷ), അ​നീ​സ് ക​ലാം, ഷാ​ജി​റു​ദ്ദീ​ൻ (വൈ. ​പ്ര​സി), റി​യാ​സ് ആ​ലും​കു​ന്നി​ൽ, സ​ഫ്ദ​ർ (ജോ. ​സെ​ക്ര), ഹ​ക്കിം കു​ഴി​വി​ള (ജോ. ​ട്ര​ഷ.), നൗ​ഷാ​ദ് മൂ​ല​ക്ക​ട​യി​ൽ, നാ​സ​ർ യൂ​സ​ഫ് (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ). ജു​ബൈ​ൽ ക്ലാ​സി​ക് ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ദീ​പു ദേ​വ​ദാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന, സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ർ​ഷാ​ദ്, സ​ബീ​ർ, ഷ​ഫീ​ക്, ജ​സീം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. നി​ജാം സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssoudi newsScan KSA
    News Summary - new leadership for SCAN KSA
    Similar News
    Next Story
    X