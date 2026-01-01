‘സ്കാൻ കെ.എസ്.എ’ക്ക് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
ദമ്മാം: കൊല്ലം നിലമേൽ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റി അസോസിയേഷൻ ഫോർ നിലമേൽ (സ്കാൻ കെ.എസ്.എ) പുതിയ ഭരണ സമിതിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.
ഭാരവാഹികൾ: ഷാജിദ്ദീൻ വളയിടം, അഷറഫ് (മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി), റിയാസ് ചാറയം (പ്രസി) സുനിൽ കുമാർ (ജന. സെക്ര), ആരിഫ് മുഹമ്മദ് (ട്രഷ), അനീസ് കലാം, ഷാജിറുദ്ദീൻ (വൈ. പ്രസി), റിയാസ് ആലുംകുന്നിൽ, സഫ്ദർ (ജോ. സെക്ര), ഹക്കിം കുഴിവിള (ജോ. ട്രഷ.), നൗഷാദ് മൂലക്കടയിൽ, നാസർ യൂസഫ് (രക്ഷാധികാരികൾ). ജുബൈൽ ക്ലാസിക് ഹോട്ടലിൽ നടന്ന വാർഷിക ജനറൽ ബോഡിയിൽ പ്രസിഡൻറ് ദീപു ദേവദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വാർഷിക പ്രവർത്തന, സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു.
മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ്, സബീർ, ഷഫീക്, ജസീം തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. നിജാം സലാഹുദ്ദീൻ സ്വാഗതവും സുനിൽ കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register