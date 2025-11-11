Begin typing your search above and press return to search.
    റി​യാ​ദ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    റി​യാ​ദ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    റി​യാ​ദ് പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​െൻറ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് പ്ര​വാ​സി സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​​ന്റെ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു. റി​യാ​ദ്​ എ​ക്സി​റ്റ് 18ലെ ​എ​ലി​ൻ വി​ശ്ര​മ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ അ​ലി (മു​ത്തു, പ്ര​സി.), അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ (വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി.), വി.​പി. ബാ​ബു, ഷാ​ഫി വെ​ട്ടി​ക്ക​ട്ടി​രി, അ​ഫീ​ഫ് വെ​ള്ളു​വ​ങ്ങാ​ട് (ജ​ന. സെ​ക്ര.), മു​ജീ​ബ് മാ​ഞ്ചേ​രി (ട്ര​ഷ.), ആ​സാ​ദ് ക​ക്കു​ളം, ഇ​ല്യാ​സ് വ​ള​രാ​ട് (വൈ. ​പ്ര​സി.), അ​മാ​നു​ല്ല കൊ​ട​ശ്ശേ​രി, റാ​ഫി ത​മ്പാ​ന​ങ്ങാ​ടി, ആ​ബി​ദ് ന​ടു​ക്കു​ണ്ട്, കെ.​പി. സ​ലാം, നാ​സ​ർ വ​ള​രാ​ട് (ജോ. ​സെ​ക്ര.) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. നി​യാ​സ് പു​ളി​ക്ക​ൽ (ജീ​വ കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), റാ​ഷി​ദ്‌, സി​യാ​ദ് (സ്പോ​ർ​ട്സ് ആ​ർ​ട്സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ), ഷ​ഹീ​ദ് കി​ഴ​ക്കേ​പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് (മീ​ഡി​യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്ത്, സി.​എം. നാ​സ​ർ, ഷു​ക്കൂ​ർ കൊ​ള​പ്പ​റ​മ്പ്, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ പാ​ല​ത്തി​ങ്ക​ൽ, ദാ​സ​ൻ വെ​ട്ടി​ക്കാ​ട്ടി​രി, മോ​ഹ​ന​ൻ പൂ​ള​മ​ണ്ണ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ). ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ വാ​ലി​ൽ, അ​ബ്​​ദു​ൽ ബാ​രി, ബാ​വ കൊ​ട​ശ്ശേ​രി, പി.​ടി.​എം. കു​ഞ്ഞു​ട്ടി, കു​ഞ്ഞി​പ്പ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, ടി.​സി. ജാ​ബി​ർ (ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഹം​സ വ​ള​രാ​ട്, ഖാ​ലി​ദ് വെ​ള്ളു​വ​ങ്ങാ​ട്, നൗ​ഷാ​ദ് പു​തി​ക്കു​ന്ന​ൻ, ആ​രി​ഫ് വെ​ട്ടി​ക്കാ​ട്ടി​രി, അ​സ്മ​ൽ കൊ​ട​ശ്ശേ​രി, റി​സ്‌​വാ​ൻ, ഷാ​നി​ക്, റാ​ഷി​ക്ക്, ബി​ൻ​ഷാ​ദ്, അ​മീ​ർ കൊ​ട​ശ്ശേ​രി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​ള്ള​വ​ർ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 15,000 രൂ​പ​യും മ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് 50,000 രൂ​പ​യും ന​ൽ​കാ​ൻ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. വി.​പി. ക​ബീ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌, സു​നീ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഗാ​ന​മേ​ള അ​ര​ങ്ങേ​റി. അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ സ്വാ​ഗ​ത​വും വി.​പി. ബാ​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

