ഓള്ഡ് സനാഇയ്യ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
റിയാദ്: റിയാദ് ഇസ്ലാഹി സെന്റേഴ്സ് കോഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓള്ഡ് സനാഇയ്യ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന്റെ 2025-27 പ്രവർത്തനകാലയളവിലേക്കുള്ള പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഏഴ് അംഗങ്ങളടങ്ങിയ സെക്രട്ടേറിയറ്റും 19 അംഗ എക്സിക്യുട്ടിവ് കമ്മിറ്റിയും യൂത്ത് വിങ്ങും രൂപവത്കരിച്ചു.
മൊയ്തു അരൂർ (പ്രസി.), അലി അക്ബർ (സെക്ര.), നബീൽ മുഹമ്മദ് (ട്രഷ.), അർഷദ് സേട്ട്, ഷഫീഖ് മമ്പാട് (വൈ. പ്രസി.), സൈതലവി, അബ്ദുൽ സമദ് (ജോ. സെക്ര.) എന്നിവരാണ് ഭാരവാഹികൾ. കേന്ദ്ര കൗൺസിലർമാരായി മുജീബ് പൂക്കോട്ടൂർ, ഷാനവാസ് കൊല്ലം, അർഷദ് സേട്ട് എന്നിവർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വിവിധ വിങ്ങുകളുടെ ഭാരവാഹികളായി അബ്ദുൽ സമദ്, മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് കൊണ്ടോട്ടി (ക്യൂ.എച്ച്.എല്.സി), സൈതലവി, ജൈസൽ (ദഅവ ആൻഡ് ജാമിഅ അൽ ഹിന്ദ്), ഷാനവാസ് കൊല്ലം, നിയാസ് പുളിക്കൽ (നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ), സയാൻ, ഷഹബാസ്, മുആദ്, ഷബിൻ (യൂത്ത് ദഅവ), ഷഫീഖ് മമ്പാട്, അഷ്റഫ് പൂക്കോട്ടൂർ (സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ/പുണ്യം), സൈനുദ്ധീൻ (ക്രിയേറ്റിവ് ഫോറം), അഷ്റഫ് മാസ്റ്റർ (പീസ് റേഡിയോ പ്രൊമോഷൻ) എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഏരിയ പ്രതിനിധി സംഗമത്തിൽ ആർ.ഐ.സി.സി ജനറൽ കൺവീനർ ജാഫർ പൊന്നാനി, ആർ.ഐ.സി.സി ദാഈ അബ്ദുല്ല അൽ ഹികമി, പി.വി. അനീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
