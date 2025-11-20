Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 11:35 AM IST

    ഒ​ല​യ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ഒ​ല​യ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    യൂ​സ​ഫ് ഷ​രീ​ഫ് (പ്ര​സി),ഷ​മീ​ർ കാ​ളി​കാ​വ് (സെ​ക്ര)

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​േ​ൻ​റ​ഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഒ​ല​യ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​റി​ന് 2025-27ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    യൂ​സു​ഫ് ഷ​രീ​ഫ് (പ്ര​സി), മു​സ്ത​ഫ മാ​വൂ​ർ, അ​ക്രം (വൈ. ​പ്ര​സി), ഷ​മീ​ർ കാ​ളി​കാ​വ് (സെ​ക്ര), സാ​ഹി​ൽ, അ​മീ​ർ (ജോ. ​സെ​ക്ര), അ​ജ്മ​ൽ (ട്ര​ഷ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. കേ​ന്ദ്ര കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യി അ​ജ്മ​ൽ, മു​സ്ത​ഫ മാ​വൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രെ​യും വി​വി​ധ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ഫൈ​സ​ൽ മാ​വൂ​ർ, അ​മീ​ർ (ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി), ഫൈ​സ​ൽ എ​ട​പ്പാ​ൾ, സൈ​ത​ല​വി (ദ​അ​വ, ജാ​മി​അ അ​ൽ ഹി​ന്ദ്), സാ​ഹി​ൽ, ഷ​ബീ​ൻ (നി​ച്ച് ഓ​ഫ് ട്രൂ​ത്ത്, പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ), മു​സ്ത​ഫ മാ​വൂ​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), മു​ഫ്സി​ർ, അ​ൻ​ഷി​ഫ് (ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ഫോ​റം), മി​സ്ഫ​ർ, അ​ന​സ് (യൂ​ത്ത് വി​ങ്) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഏ​രി​യ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ഐ.​സി.​സി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​അ​ഫ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​നി​ബ് അ​ൽ ഹി​ക​മി, ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ യൂ​സു​ഫ് ശ​രീ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​മീ​ർ കാ​ളി​കാ​വ്, അ​ജ്‌​മ​ൽ ക​ള്ളി​യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

