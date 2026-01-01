Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    1 Jan 2026 12:24 PM IST
    Updated On
    1 Jan 2026 12:24 PM IST

    നി​ല​മ്പൂ​ർ രാ​മം​കു​ത്ത് മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    നി​ല​മ്പൂ​ർ രാ​മം​കു​ത്ത് മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    നൂ​ർ ദാ​രി​മി യാം​ബു (പ്ര​സി), കെ.​സ​മീ​ർ ജി​ദ്ദ (ജ​ന.​സെ​ക്ര), എ.​പി സ​കീ​ർ ജി​ദ്ദ (ട്ര​ഷ)

    ജി​ദ്ദ: സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മു​ന്നേ​റു​ന്ന 'ജി.​സി.​സി നി​ല​മ്പൂ​ർ രാ​മം​കു​ത്ത് മ​ഹ​ല്ല് പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ'​ക്ക് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഗ​ൾ​ഫി​ലെ രാ​മം​കു​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ മു​ഴു​വ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: നൂ​ർ ദാ​രി​മി യാം​ബു (പ്ര​സി), യൂ​നു​സ് ദു​ബൈ, മു​സ്ത​ഫ ജി​ദ്ദ (വൈ​സ് പ്ര​സി.), കെ. ​സ​മീ​ർ ജി​ദ്ദ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), ബാ​ദു​ഷ ജി​ദ്ദ, ശ​റ​ഫു​ദ്ധീ​ൻ ജി​സാ​ൻ (ജോ. ​സെ​ക്ര.), എ.​പി സ​ക്കീ​ർ ജി​ദ്ദ (ട്ര​ഷ.), കെ.​വി സി​റാ​ജ് (മീ​ഡി​യ ക​ൺ), സി​ദ്ധീ​ഖ് ജി​സാ​ൻ, കെ.​വി സ​ക്കീ​ർ ജി​ദ്ദ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ), പി.​കെ ഉ​മ്മ​ർ, സ​മീ​ർ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട, ശി​ഹാ​ബ് ചോ​ല​യി​ൽ, യാ​സ​ർ തോ​ര​പ്പ, ഹ​സ്സ​ൻ ചെ​മ്പാ​ലി, ജാ​വേ​ദ് ഗ്രീ​ൻ​വാ​ലി, മു​ജീ​ബ് ചെ​റു​മെ​റ്റി​ക്കോ​ട്, എം. ​ഹാ​രി​സ്, എ. ​ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ (എ​ക്സി. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ), എ.​പി ഫ​സ​ൽ, നാ​സ​ർ ബാ​പ്പു, ഹു​സൈ​ൻ പ​നോ​ല​ൻ, ഷാ​ജി ആ​മ്പു​ക്കാ​ട​ൻ, അ​ബു​ല്ല​ക്കു​ട്ടി​മാ​ൻ, എം. ​റ​ഫീ​ഖ്, എ.​പി അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, എ. ​അ​നീ​സ്, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ബാ​ബു, കെ.​വി ആ​ബി​ദ്, റ​ഹ്മ​ത്തു​ല്ല (പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി).

