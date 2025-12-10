Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    10 Dec 2025 2:31 PM IST
    Updated On
    10 Dec 2025 2:31 PM IST

    ന​സീം - റൗ​ദ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ന​സീം - റൗ​ദ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൗ​ഷാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ (പ്ര​സി.), അ​ബ്​​ദു​ൽ ശു​ക്കൂർ

    ച​ക്ക​ര​ക്ക​ൽ (സെ​ക്ര.), സ​യ്യി​ദ് അ​ൻ​വ​ർ (ട്ര​ഷ.)

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​േ​ൻ​റ​ഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ന​സീം-​റൗ​ദ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് 2025-27ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് നൗ​ഷാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ (പ്ര​സി.), അ​ബ്​​ദു​ൽ ശു​കൂ​ർ ച​ക്ക​ര​ക്ക​ൽ (സെ​ക്ര.), സ​യ്യി​ദ് അ​ൻ​വ​ർ (ട്ര​ഷ.), ഒ​മ​ർ ഷെ​രി​ഫ്, അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഹീം (വൈ. ​പ്ര​സി.), ശി​ഹാ​ബ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ, മു​ഫീ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ (ജോ. ​സെ​ക്ര.) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. കേ​ന്ദ്ര കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യി അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഹീം, ഇ​ക്ബാ​ൽ കൊ​ല്ലം, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് തേ​നാ​രി എ​ന്നി​വ​രെ​യും വി​വി​ധ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ശി​ഹാ​ബ് ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ, നൗ​ഷാ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ (ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി), അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് വ​യ​നാ​ട് (ദ​അ​വ ആ​ൻ​ഡ്​ ജാ​മി​അ അ​ൽ ഹി​ന്ദ്), സ​ഈ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി (നി​ച്ച് ഓ​ഫ് ട്രൂ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ), സ​യ്ദ് അ​ൻ​വ​ർ, മു​ഫീ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), ന​ദീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ (ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ഫോ​റം), അ​ഹ​മ്മ​ദ് റ​സ്സ​ൽ (ഐ.​ടി), ശ​ഹ്‌​ജാ​സ്, സ​ഈ​ദ്, മു​ഫീ​ദ് ക​ണ്ണൂ​ർ (യൂ​ത്ത് വി​ങ്) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ഐ.​സി.​സി ഒ​മ​ർ ഷെ​രി​ഫ്, അ​ഹ​മ്മ​ദ് റ​സ്സ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:islamic centernew leadershipRawdat
