Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 8:40 AM IST

    'ന​ന്മ ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി'​ക്ക്‌ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    
    നൗ​ഫ​ൽ കോ​ടി​യി​ൽ (പ്ര​സി.), അ​ഖി​നാ​സ്‌ എം. ​ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി (ജ​ന. സെ​ക്ര.),

    റി​യാ​സ്‌ വ​ഹാ​ബ്​ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ മ​ണ​പ്പ​ള്ളി (ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ)

    റി​യാ​ദ്‌: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ന​ന്മ’ 2026-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. റി​യാ​ദ്​ സു​ലൈ ഷാ​ലി​ഹാ​ത്ത്‌ ഇ​സ്തി​റാ​ഹ​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ജാ​നി​സി​​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ വി​പു​ല​മാ​യ ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി​യി​ലാ​ണ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ന്ന​ത്‌.

    നൗ​ഫ​ൽ കോ​ടി​യി​ൽ(​പ്ര​സി.), അ​ഖി​നാ​സ്‌ എം. ​ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി (ജ​ന. സെ​ക്ര.),റി​യാ​സ്‌ വ​ഹാ​ബ്​ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), അ​ബ്​​ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ മ​ണ​പ്പ​ള്ളി (ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ഷ​മീ​ർ തേ​വ​ല​ക്ക​ര, ഷൈ​ൻ​ഷാ (വൈ. ​പ്ര​സി.), നൗ​ഫ​ൽ നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഷാ​ന​വാ​സ്‌, ഹ​രി​ക്കു​ട്ട​ൻ (ജോ. ​സെ​ക്ര.), അ​ന​സ്‌ സ​ലീം (ജോ. ​ട്ര​ഷ.), റ​മീ​സ്‌ ക​ബീ​ർ, അ​ജ്മ​ൽ റോ​ഷ​ൻ, മു​നീ​ർ പു​ളി​മൂ​ട്ടി​ൽ (ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റി ജോ​യ​ന്റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ), ജാ​നി​സ്‌ (മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ളി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സ​ജീ​വ്‌ (സ്പോ​ർ​ട്​​സ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), മു​നീ​ർ ജ​ലാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ (ആ​ർ​ട്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ), സ​ത്താ​ർ മു​ല്ല​ശ്ശേ​രി, റി​യാ​സ്‌ സു​ബൈ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മു​ണ്ട​യി​ൽ, ഷി​ഹാ​ബ്‌ കു​ഴി, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സ്സൈ​ൻ. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി: ബ​ഷീ​ർ ഫ​ത്ത​ഹു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ന​സ്‌ ല​ത്തീ​ഫ്‌, ന​വാ​സ്‌ ല​ത്തീ​ഫ്‌, യാ​സ​ർ പ​ണി​ക്ക​ത്ത്‌, സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ), സി​നു അ​ഹ്മ​ദ്‌ (സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), മ​ൻ​സൂ​ർ ക​ല്ലൂ​ർ (കേ​ര​ള കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ), ഷ​മീ​ർ കൂ​ന​യ്യ​ത്ത്‌, ഷ​മീ​ൻ, മാ​ഹീ​ൻ, സ​ഹ​ദ്‌, ഷെ​ഫീ​ഖ്‌, ബി​ലാ​ൽ, ഫ​ഹ​ദ്‌, ഷു​ക്കൂ​ർ, നൗ​ഫ​ൽ, ഇ​ഖ്‌​ബാ​ൽ (നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മ​റ്റ്​ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട്‌ വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ ഫ​ത്ത​ഹു​ദ്ദീ​ൻ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ലെ വ​ര​വു​ചെ​ല​വ്‌ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​ന​സ്‌ ല​ത്തീ​ഫ്‌ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ കാ​മ്പ​യി​ൻ, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ധ​ന​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം, ഭ​ക്ഷ്യ ധാ​ന്യ​ക്കി​റ്റ്​ വി​ത​ര​ണം ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ര​ണ്ട്‌ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ന​ന്മ ന​ട​ത്തി​യ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പൊ​തു​യോ​ഗം സം​തൃ​പ്തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ഫ​ണ്ട്‌ ശേ​ഖ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ക്ര​സ​ന്റ്​ സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ൻ​സാ​രി വ​ട​ക്കും​ത​ല നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ഡി​സൈ​ൻ സൊ​ല്യു​ഷ​സി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ‌ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ 2026ലെ ​ന​ന്മ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം സ​ത്താ​ർ ഓ​ച്ചി​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന വി​ന്റ​ർ​നൈ​റ്റ്‌ ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റി​ന്​ ഷീ​ബ ബ​ഷീ​ർ, സു​മി സ​ത്താ​ർ, ഹ​ന്ന​ത്ത്‌ സ​ത്താ​ർ, ന​ഹ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X