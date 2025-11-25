Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 7:40 AM IST

    മ​ല​സ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെന്ററി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    മ​ല​സ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെന്ററി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    എ​സ്.​എം. ഷാ​ഫി (പ്ര​സി), മാ​ഹി​ൻ

    അ​ൽ റ​ഷീ​ദ് (സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ (ട്ര​ഷ) 

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​േ​ൻ​റ​ഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​ല​സ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​റി​ന് 2025-27ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഒ​മ്പ​ത് അം​ഗ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റും 18 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വും രൂ​പ​വ​ത്​​കൃ​ത​മാ​യി. എ​സ്.​എം. ഷാ​ഫി (പ്ര​സി), ഹ​നീ​ഫ് കു​റ്റി​പ്പു​റം, അ​ഷ​റ​ഫ് കെ. ​ബേ​പ്പൂ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് മൊ​യ്തീ​ൻ (വൈ. ​പ്ര​സി), മാ​ഹി​ൻ അ​ൽ റ​ഷീ​ദ് (സെ​ക്ര), അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ, മു​ഖ്സി​ത് (ജോ. ​സെ​ക്ര), മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ (ട്ര​ഷ) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. പു​തു​താ​യി യൂ​ത്ത് വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു.

    കേ​ന്ദ്ര കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യി ന​സീ​ഹ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ജം​ഷാ​ദ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, അ​ബ്​​ദു​ന്നി​സാ​ർ, മു​ഖ്സി​ത്, കെ.​ടി. അ​ന​സ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും വി​വി​ധ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി മു​ഖ്സി​ത്, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഷു​ക്കൂ​ർ, എം. ​നി​ശാ​ജ് (ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി), അ​ഷ്റ​ഫ് മൊ​യ്തീ​ൻ, ഷ​ഫീ​ഖു​ൽ ഫാ​രി​സ് (ദ​അ​വ ആ​ൻ​ഡ്​ ജാ​മി​അ അ​ൽ ഹി​ന്ദ്), ഹ​നീ​ഫ് കു​റ്റി​പ്പു​റം, സ​ലിം തെ​ക്കേ​വ​ള​പ്പി​ൽ, ആ​രി​ഫ് ഖാ​ൻ (നി​ച്ച് ഓ​ഫ് ട്രൂ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ), ആ​ഷി​ഖ്​ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, ആ​രി​ഫ്ഖാ​ൻ മ​ട​വൂ​ർ (യൂ​ത്ത് ദ​അ​വ), റം​സീ​ൻ, എം. ​ആ​ഷി​ക് (എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് സെ​ൽ), ജം​ഷാ​ദ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ/​പു​ണ്യം), അ​ഷ്റ​ഫ് ബേ​പ്പൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സാ​ജി​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് നി​സാ​ർ, അ​ജ്മ​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ (ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ഫോ​റം), അ​ബ്​​ദു​ന്നി​സാ​ർ, റി​യാ​സ് ക​നി​യ​ൻ (പീ​സ് റേ​ഡി​യോ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.ഏ​രി​യ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​അ​ഫ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ജീ​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​നി​ബ് അ​ൽ ഹി​ക​മി, പി.​വി. അ​നീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - New leadership for Malas Islahi Center
