    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 8:03 AM IST

    ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സി’​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം; കെ.​സി ഷാ​ജു ചീ​ഫ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ

    'കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സി'​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം; കെ.​സി ഷാ​ജു ചീ​ഫ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ
    ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സ്’ കൂ​ട്ടാ​യ്​​മ​യു​ടെ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ 

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സ്’ 2026 പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    മ​ല​സ് അ​ൽ​മാ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: കെ.​സി. ഷാ​ജു (ചീ​ഫ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ), നി​ഹാ​ദ് അ​ൻ​വ​ർ (അ​ഡ്മി​ൻ ലീ​ഡ്), കെ.​പി. റ​യീ​സ് (ഫി​നാ​ൻ​സ് ലീ​ഡ്). ഫൗ​ണ്ട​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ നാ​സ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ, മി​ർ​ഷാ​ദ് ബ​ക്ക​ർ, ഫൈ​സ​ൽ വ​ട​ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​യോ​ഗി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ലീ​ഡു​മാ​ർ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഷി​ഫ് (പ്രോ​ഗ്രാം), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഹീ​ൻ (ഫാ​മി​ലി), അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ് പൂ​നൂ​ർ (ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ എ​ജ്യു​ഫ​ൺ), നി​സാം ചെ​റു​വാ​ടി (ബി​സി​ന​സ്), അ​നി​ൽ മാ​വൂ​ർ (സ്പോ​ർ​ട്സ്), അ​ൻ​സാ​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി (ഐ.​ടി), സി.​ടി. സ​ഫ​റു​ള്ള (മീ​ഡി​യ) മി​ർ​ഷാ​ദ് ബ​ക്ക​ർ (ഫൗ​ണ്ട​ർ ഒ​ബ്‌​സ​ർ​വ​ർ). ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫോ​റം രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു

    വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി ‘ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഫോ​റം’ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. ഇ​തി​െൻറ രൂ​പ​രേ​ഖ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ നാ​സ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, വി​ല​ങ്ങാ​ട് പ്ര​കൃ​തി ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ വീ​ട് ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട​ൻ​സ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഭ​വ​ന നി​ർ​മാ​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി റാ​ഫി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മു​ൻ ചീ​ഫ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ ക​ബീ​ർ ന​ല്ല​ളം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും റാ​ഫി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി സാ​മ്പ​ത്തി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. മു​നീ​ബ് പാ​ഴൂ​ർ, ഹ​ർ​ഷ​ദ് ഫ​റോ​ക്ക്, സ​ഹീ​ർ മു​ഹ്‌​യി​ദ്ദീ​ൻ, വി.​കെ.​കെ. അ​ബ്ബാ​സ്, ഷ​മീം മു​ക്കം, റം​ഷി, പ്ര​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. പു​തി​യ ചീ​ഫ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സ​ർ കെ.​സി. ഷാ​ജു ഭാ​വി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

