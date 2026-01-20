Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 10:11 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 10:11 AM IST

    കാ​ര​ന്തൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക്​ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    കാ​ര​ന്തൂ​ർ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക്​ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് (പ്ര​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ക്ബാ​ൽ (ജ​ന. സെ​ക്ര), അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഷ്താ​ഖ് (ട്ര​ഷ)

    റി​യാ​ദ്: കാ​ര​ന്തൂ​ർ റി​യാ​ദ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് എ​ട​ക്കു​നി (പ്ര​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ക്ബാ​ൽ എ​ട​ക്കു​നി (ജ​ന. സെ​ക്ര.), അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഷ്താ​ഖ് പാ​വു​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ (ട്ര​ഷ), അ​ബ്​​ദു​ൽ കാ​ദ​ർ ചേ​റ്റൂ​ൽ, ക​ബീ​ർ (ബാ​വ) മാ​ട്ടു​മ്മ​ൽ (വൈ. ​പ്ര​സി.), ജാ​സി​ർ പൂ​വി മ​ന​സി​ൽ, ഹാ​രി​സ് പാ​ട​ളി​യി​ൽ (സെ​ക്ര.) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. ബ​ഷീ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ, നാ​സ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ, കോ​യ​ഹ​സ്സ​ൻ വേ​ളാ​ട്ടു​ക​ണ്ടി​യി​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ബ​ത്​​ഹ​യി​ലെ ലു​ഹ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ബ​ഷീ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ, നാ​സ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ നാ​സ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​രി​നെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ദ​രി​ച്ചു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ബ​ഷീ​ർ കാ​ര​ന്തൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ എ​ട​ക്കു​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ഷ്താ​ഖ് പാ​വു​ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - New leadership for Karanthur Kootaymak
