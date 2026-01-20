കാരന്തൂർ കൂട്ടായ്മക്ക് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
റിയാദ്: കാരന്തൂർ റിയാദ് കൂട്ടായ്മ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് എടക്കുനി (പ്രസി), മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ എടക്കുനി (ജന. സെക്ര.), അഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് പാവുകണ്ടത്തിൽ (ട്രഷ), അബ്ദുൽ കാദർ ചേറ്റൂൽ, കബീർ (ബാവ) മാട്ടുമ്മൽ (വൈ. പ്രസി.), ജാസിർ പൂവി മനസിൽ, ഹാരിസ് പാടളിയിൽ (സെക്ര.) എന്നിവരാണ് പുതിയ ഭാരവാഹികൾ. ബഷീർ കാരന്തൂർ, നാസർ കാരന്തൂർ, കോയഹസ്സൻ വേളാട്ടുകണ്ടിയിൽ എന്നിവരെ രക്ഷാധികാരികളായും തെരഞ്ഞെടുത്തു.
ബത്ഹയിലെ ലുഹ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിൽ ബഷീർ കാരന്തൂർ, നാസർ കാരന്തൂർ എന്നിവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയന്ത്രിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകനും സാമൂഹികപ്രവർത്തകനുമായ നാസർ കാരന്തൂരിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. അംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. ബഷീർ കാരന്തൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. മുഹമ്മദ് ഇഖ്ബാൽ എടക്കുനി സ്വാഗതവും അഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് പാവുകണ്ടത്തിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
