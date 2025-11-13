Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 1:21 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 1:21 PM IST

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    cancel
    camera_alt

    അ​ജോ ജോ​ർ​ജ് (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), ബി​ഹാ​സ് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് (പ്ര​സി.), സി​ബി​ൾ ഡേ​വി​ഡ് (സെ​ക്ര), ശ്രീ​കാ​ന്ത് നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ (ട്ര​ഷ.)

    Listen to this Article

    യാം​ബു: ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ കി​സ്മ​ത് മ​മ്പാ​ട്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​കു​മാ​ർ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​എം അ​ബ്​​ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ, കേ​ന്ദ്ര ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം അ​ബ്​​ദു​ല്ല മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഗോ​പി മ​ന്ത്ര​വാ​ദി, വി​ന​യ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. രാ​ജീ​വ് തി​രു​വ​ല്ല സ്വാ​ഗ​ത​വും സി​ബി​ൾ ഡേ​വി​ഡ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജോ ജോ​ർ​ജ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച അ​ടു​ത്ത ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഏ​രി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ പാ​ന​ൽ യോ​ഗം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു.

    പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ജോ ജോ​ർ​ജ് (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), ബി​ഹാ​സ് ക​രു​വാ​ര​കു​ണ്ട് (പ്ര​സി.) ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, സ​മീ​ർ മൂ​ച്ചി​ക്ക​ൽ (വൈ. ​പ്ര​സി), സി​ബി​ൾ ഡേ​വി​ഡ് (സെ​ക്ര.), ഷൗ​ക്ക​ത്ത് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, രാ​ജീ​വ് തി​രു​വ​ല്ല (ജോ​യി. സെ​ക്ര.), ശ്രീ​കാ​ന്ത് നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ (ട്ര​ഷ.).ഉ​പ​സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ: എ.​പി സാ​ക്കി​ർ (ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യം), എ​ബ്ര​ഹാം തോ​മ​സ് (മീ​ഡി​യ), ജോ​മോ​ൻ താ​യ​ങ്ക​രി (ആ​രോ​ഗ്യ​വേ​ദി), വി​പി​ൻ തോ​മ​സ് (കു​ടും​ബ​വേ​ദി), രാ​ജീ​വ് തി​രു​വ​ല്ല (യു​വ​ജ​ന വേ​ദി), ബി​ജു വെ​ള്ളി​യാം​മ​റ്റം (സ്പോ​ർ​ട്സ് ), ഷൗ​ഫ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, നി​സാം ക​ല്ല​റ, ആ​ശി​ഖ് ച​ട​യ​മം​ഗ​ലം, ഗോ​പി മ​ന്ത്ര​വാ​ദി, സ​ബീ​ർ കാ​ളി​കാ​വ്, റി​ജേ​ഷ് ബാ​ല​ൻ, റി​ലേ​ഷ് രാ​ജ​ൻ, ബാ​ബു ആ​ൻ​റ​ണി, ന​ജീ​ബ് ഖാ​ൻ (എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsJeddahNavodaya Yambu
    News Summary - New leadership for Jeddah Navodaya Yambu area
    Similar News
    Next Story
    X