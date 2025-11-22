Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Nov 2025 1:57 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Nov 2025 1:57 PM IST

    ഇ​സ്കാ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ഇ​സ്കാ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    അ​മീ​ർ സാ​ബു (പ്ര​സി.), സാ​ജി​ദ് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് (സെ​ക്ര.), ജ​ലീ​ൽ തൃ​ശ്ശൂ​ർ (ട്ര​ഷ.)

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റേ​ഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഇ​സ്കാ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റ​റി​ന് 2025-27ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​മീ​ർ സാ​ബു (പ്ര​സി.), മു​നീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, റി​സ്​​വാ​ൻ മാം​ഗ്ലൂ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി.), സാ​ജി​ദ് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് (സെ​ക്ര.), ഫ​സ്​​വീ​ഹ്, മി​സ്അ​ബ് (ജോ. ​സെ​ക്ര.), ജ​ലീ​ൽ തൃ​ശൂ​ർ (ട്ര​ഷ.) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കേ​ന്ദ്ര കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യി ജ​ലീ​ൽ തൃ​ശൂ​ർ, മി​സ്അ​ബ് എ​ന്നി​വ​രെ​യും വി​വി​ധ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി നി​ഷാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, അ​ൻ​സാ​ർ അ​ലി ആ​ലു​വ (ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി), റി​സ്​​വാ​ൻ മാം​ഗ്ലൂ​ർ, ഹ​ബീ​ബ് കു​നി​യി​ൽ, മു​നീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ, സി​ദ്ദീ​ഖ്​ ക​ണ്ണൂ​ർ (ദ​അ​വ ആ​ൻ​ഡ്​ ജാ​മി​അ അ​ൽ ഹി​ന്ദ്), ഷാ​ന​വാ​സ് (നി​ച്ച് ഓ​ഫ് ട്രൂ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ), റിം​ഷാ​ദ്, ശാ​രി​ക് (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), ഫ​സ്​​വീ​ഹ് (ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ഫോ​റം), ജ​ലീ​ൽ തൃ​ശൂർ (ഐ.​ടി), മി​സ്അ​ബ്, അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഊ​ഫ്, മ​ജ്റൂ​ഫ് (യൂ​ത്ത് വി​ങ്) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഏ​രി​യ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​അ​ഫ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ജീ​ബ് പൊ​കോ​ട്ടൂ​ർ, ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷാ​നി​ബ് അ​ൽ ഹി​ക​മി, ദ​അ​്വ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ഹി​ക​മി, ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​മീ​ർ സാ​ബു, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സാ​ജി​ദ് കാ​ഞ്ഞ​ങ്ങാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

