Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ദി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 9:37 AM IST

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ്‌ റേ​ഞ്ചി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ്‌ റേ​ഞ്ചി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    cancel

    മ​ക്ക: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) സൗ​ദി വെ​സ്റ്റി​ന് കീ​ഴി​ലെ റേഞ്ച് ജം​ഇ​യ്യ​തുൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ വാ​ർ​ഷി​ക കൗ​ൺ​സി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ഷ​ന​ൽ മോ​റ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​മ​ർ പ​ന്നി​യൂ​ർ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഹ​സ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ക​ണ്ണൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫീ​സ​റാ​യ നാ​ഷ​ന​ൽ ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ധാ​ർ​മി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലും സേ​വ​ന മ​ന​സ്ക​ത​യി​ലും ത​ൽപ​ര​രാ​യ ഇ​ളം​ത​ല​മു​റ​യെ വ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ദ് റ​സ​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് നി​ർ​ണാ​യ​ക മാ​ണെ​ന്നും പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ അ​ധ്യാ​പ​ന രീ​തി​ക​ളി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി സ​മൂ​ഹ ന​ന്മ​ക്കാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും യോ​ഗം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി ബാ​ഖ​വി മീ​ന​ട​ത്തൂ​ർ ആ​ശം​സാ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. ഓ​ട​ക്ക​ൽ ബാ​സ്വി​ത്ത് അ​ഹ്സ​നി സ്വാ​ഗ​താ​വും എം.​എ റ​ഷീ​ദ് അ​സ്ഹ​രി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഐ.​സി.​എ​ഫ് സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ്‌ റൈ​ഞ്ചി​ന് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ കു​ട്ടി സ​ഖാ​ഫി (പ്ര​സി. ), മു​സ്ത​ഫ സ​അ​ദി ക്ലാ​രി ( സെ​ക്ര.), എം.​എ. റ​ഷീ​ദ് അ​സ്ഹ​രി ഇ​രി​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ (ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ ബു​ഖാ​രി, അ​ബു മി​സ്ബാ​ഹ് (ഐ.​ടി ആ​ന്റ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), ഇ​ബ്രാ​ഹിം സ​ഖാ​ഫി, മു​ഹ്സി​ൻ സ​ഖാ​ഫി (എ​ക്സാം), ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​നീ​സ് സ​ഖാ​ഫി (ട്രെ​യി​നി​ങ്), ഹ​നീ​ഫ് ല​ത്വീ​ഫി, ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ല​ത്തീ​ഫി (മാ​ഗ​സി​ൻ).

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsnew leadershipSaudi Arabia NewsICF Saudi Arabia
    News Summary - New leadership for ICF Saudi West Range
    Similar News
    Next Story
    X