Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    6 Dec 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    6 Dec 2025 9:11 AM IST

    ബ​ത്ഹ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെന്ററി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ബ​ത്ഹ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെന്ററി​ന് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ പാ​ല​ക്കാ​ഴി (പ്ര​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഹി​ദ് (സെ​ക്ര), ജാ​വീ​ദ് ആ​ലം (ട്ര​ഷ)

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്റേഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ബ​ത്ഹ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​റി​ന് 2025-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്ക്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ പാ​ല​ക്കാ​ഴി (പ്ര​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഹി​ദ് (സെ​ക്ര), ജാ​വീ​ദ് ആ​ലം (ട്ര​ഷ), റി​യാ​ദ്​ റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ഇ.​കെ. അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം, പി.​വി. അ​നീ​സ് (വൈ. ​പ്ര​സി), അ​ൻ​സാ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ് (ജോ. ​സെ​ക്ര).

    യൂ​ത്ത് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഹം​സ അ​ഫ്ഹാം അ​ൽ ഹി​ക​മി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യി വാ​സി​ൽ താ​നൂ​ർ, ജൗ​ഹ​ർ എ​ന്നി​വ​രും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ന്ദ്ര കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യി പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി, ജാ​ഫ​ർ പൊ​ന്നാ​നി, ബ​ഷീ​ർ കു​പ്പൊ​ട​ൻ, അ​ബ്​​ദു റ​ഊ​ഫ് സ്വ​ലാ​ഹി, മു​നീ​ർ പാ​പ്പാ​ട്ട്, സ​നോ​ജ് അ​രീ​ക്കോ​ട്, യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത്, പി.​വി. അ​നീ​സ്, ന​ബീ​ൽ പ​യ്യോ​ളി, ശി​ഹാ​ബ് അ​ലി, റി​യാ​സു​ദ്ദീ​ൻ ചൂ​രി​യോ​ട് എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. വി​വി​ധ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി റി​യാ​ദ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ, അ​ൻ​സാ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി), പി.​വി. അ​നീ​സ്, ഷം​ഷാ​ദ് അ​ൽ​ഹി​ക​മി (ദ​അ​വ വി​ങ്), എം.​പി. നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ (നി​ച്ച് ഓ​ഫ് ട്രൂ​ത്ത് ആ​ൻ​ഡ് പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ), ഇ.​കെ. അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം, സാ​ഹി​ർ (സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), ഫി​നോ​ജ്‌ അ​ബ്​​ദു​ല്ലാ​ഹ്, നാ​ഷിം ഹ​മീ​ദ് (ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ഫോ​റം), അ​ബ്​​ദു​ല്ല​ത്തീ​ഫ്, അ​നീ​ർ ത​ല​ശ്ശേ​രി (പീ​സ് റേ​ഡി​യോ) എ​ന്നി​വ​രും നി​യ​മി​ത​രാ​യി.

    ഏ​രി​യ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ഐ.​സി.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഉ​മ​ർ ഫാ​റൂ​ഖ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​ജീ​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, ദ​അ​വ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ ഹി​ക​മി, പി.​വി. അ​നീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    TAGS:Saudi ArabiaBatha Islahi Centergulfnewsmalayalam
