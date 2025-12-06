ബത്ഹ ഇസ്ലാഹി സെന്ററിന് പുതിയ നേതൃത്വംtext_fields
റിയാദ്: റിയാദ് ഇസ്ലാഹി സെന്റേഴ്സ് കോഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബത്ഹ ഇസ്ലാഹി സെൻററിന് 2025-27 കാലയളവിലേക്ക് പുതിയ ഭാരവാഹികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. സുൽഫിക്കർ പാലക്കാഴി (പ്രസി), മുഹമ്മദ് ഷാഹിദ് (സെക്ര), ജാവീദ് ആലം (ട്രഷ), റിയാദ് റഹ്മാൻ, ഇ.കെ. അബ്ദുസ്സലാം, പി.വി. അനീസ് (വൈ. പ്രസി), അൻസാർ തിരുവനന്തപുരം, നൂറുദ്ദീൻ തളിപ്പറമ്പ്, അബ്ദുല്ലത്തീഫ് (ജോ. സെക്ര).
യൂത്ത് വിങ് ചെയർമാനായി ഹംസ അഫ്ഹാം അൽ ഹികമി, കൺവീനർമാരായി വാസിൽ താനൂർ, ജൗഹർ എന്നിവരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര കൗൺസിലർമാരായി പി.കെ. മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ജാഫർ പൊന്നാനി, ബഷീർ കുപ്പൊടൻ, അബ്ദു റഊഫ് സ്വലാഹി, മുനീർ പാപ്പാട്ട്, സനോജ് അരീക്കോട്, യാസർ അറഫാത്ത്, പി.വി. അനീസ്, നബീൽ പയ്യോളി, ശിഹാബ് അലി, റിയാസുദ്ദീൻ ചൂരിയോട് എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. വിവിധ വിങ് ഭാരവാഹികളായി റിയാദ് റഹ്മാൻ, അൻസാർ തിരുവനന്തപുരം (ക്യു.എച്ച്.എൽ.സി), പി.വി. അനീസ്, ഷംഷാദ് അൽഹികമി (ദഅവ വിങ്), എം.പി. നൂറുദ്ദീൻ, അഷ്റഫ് കണ്ണൂർ (നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻ), ഇ.കെ. അബ്ദുസ്സലാം, സാഹിർ (സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ), ഫിനോജ് അബ്ദുല്ലാഹ്, നാഷിം ഹമീദ് (ക്രിയേറ്റിവ് ഫോറം), അബ്ദുല്ലത്തീഫ്, അനീർ തലശ്ശേരി (പീസ് റേഡിയോ) എന്നിവരും നിയമിതരായി.
ഏരിയ പ്രതിനിധി സംഗമത്തിൽ ആർ.ഐ.സി.സി ചെയർമാൻ ഉമർ ഫാറൂഖ്, കൺവീനർ മുജീബ് പൂക്കോട്ടൂർ, ദഅവ ചെയർമാൻ അബ്ദുല്ല അൽ ഹികമി, പി.വി. അനീസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു.
