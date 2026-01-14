Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 7:42 AM IST

    ആ​ശ്ര​യ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    ആ​ശ്ര​യ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​ക്ക് പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    മൈ​തീ​ൻ പ​ന​ക്ക​ൽ (പ്ര​സി.), റ​സ്‌​വി മൈ​ലൈ​ക്ക് (സെ​ക്ര.), അ​ന​സ് ജ​ലാ​ൽ (ട്ര​ഷ.)

    ജു​ബൈ​ൽ: സൗ​ദി കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ മൂവാ​റ്റു​പു​ഴ പ്ര​വാ​സി​ക്കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ആ​ശ്ര​യ​യു​ടെ വാ​ർ​ഷി​ക പൊ​തു​യോ​ഗ​വും വി​ൻ​റ​ർ ഫെ​സ്​​റ്റും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ന്നു.

    പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് 2026-28 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും ന​ട​ന്നു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​ജീ​ബ് ഖോ​ബാ​റി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി മൈ​തീ​ൻ പ​ന​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: മൈ​തീ​ൻ പ​ന​ക്ക​ൽ (പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), റ​സ്‌​വി മൈ​ലൈ​ക്ക് (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​ന​സ് ജ​ലാ​ൽ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), അ​ന​സ് വെ​ള്ളാ​പ്പി​ള്ളി (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), അ​ജാ​സ് കാ​ദി​ർ (ജോ​യ​ൻ​റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), ഫൈ​സ​ൽ ആ​ച്ചേ​രി, വി.​ഇ. ഷ​മീ​ർ (ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ), ക​രീം കീ​മോ (പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ), മു​ജീ​ബ് ഖോ​ബാ​ർ, ക​രീം മു​ള​വൂ​ർ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ), സു​ൽ​ഫി ഖോ​ബാ​ർ, അ​സീ​സ് ആ​ച്ചി​ക്കാ​സ് (സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

