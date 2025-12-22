Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    22 Dec 2025 8:39 AM IST
    Updated On
    22 Dec 2025 8:40 AM IST

    പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സു​ലൈ​മാ​ൻ (പ്ര​സി.), ന​ബീ​ൽ മ​ഹ്​​മൂ​ദ് (സെ​ക്ര.)

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റേഴ്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗ​ർ​ണാ​ദ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെന്‍ററി​ന് 2025-27ലേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സു​ലൈ​മാ​ൻ (പ്ര​സി.), ന​ബീ​ൽ മ​ഹ്​​മൂ​ദ് (സെ​ക്ര.), ന​ബീ​ൽ (ട്ര​ഷ.), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റ​നീ​ഷ്, അ​മീ​ൻ അ​ൽ​ഹി​ക്ക്മി, അ​ബു​ബ​ക്ക​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി.), ന​സീം, ഷെ​ഫീ​ഖ് ഹം​സ (ജോ. ​സെ​ക്ര.) എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    കേ​ന്ദ്ര കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​രാ​യി ഷെ​ഫീ​ഖ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം എ​ന്നി​വ​രെ​യും വി​വി​ധ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ന​സീം (ക്യു.​എ​ച്ച്.​എ​ൽ.​സി), റ​നീ​ഷ് തൃ​ശൂ​ർ (പു​ണ്യം), ഷെ​ഫീ​ഖ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം (ക്രി​യേ​റ്റീ​വ് ഫോ​റം), സു​ധീ​ർ (പീ​സ് റേ​ഡി​യോ), ഷെ​ഫീ​ഖ് ഹം​സ (നി​ച്ച് ഓ​ഫ് ട്രൂ​ത്), അ​മീ​ൻ അ​ൽ​ഹി​ക്മി (ദ​അ​വാ), ഷെ​ജീ​ർ (യൂ​ത്ത്) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഏ​രി​യ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഉ​മ​ർ ഷെ​രീ​ഫ്, ന​ബീ​ൽ മ​ഹ​മൂ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റെ​നീ​ഷ്, ഷ​ഫീ​ഖ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

