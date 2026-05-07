    date_range 7 May 2026 2:42 PM IST
    date_range 7 May 2026 2:42 PM IST

    ജ​ന​വി​ധി​യി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്ന​ത് പു​തി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ

    സു​രേ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി

    റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി

    കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു മാ​റ്റ​ത്തി​െൻറ അ​ല​യൊ​ലി​ക​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ഖ്യം അ​ധി​ക​ര​ത്തി​ലേ​റു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് വെ​റു​മൊ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ​യ​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് പ​ത്തു വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​ത്തി​ന് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ ശ​ക്ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ്. പ്ര​ഗ​ത്ഭ​രാ​യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പോ​ലും അ​പ്ര​സ​ക്ത​രാ​യ ഈ ​ജ​ന​വി​ധി, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും യു.​ഡി.​എ​ഫി​െൻറ ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ‘കേ​ര​ളം ജ​യി​ക്കും, യു​ഡി​എ​ഫ് ന​യി​ക്കും’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം അ​ന്വ​ർ​ത്ഥ​മാ​യ​തി​െൻറ ആ​വേ​ശം കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തും ആ​ഹ്ലാ​ദ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളാ​യി നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ജ​ന​ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു ഭ​ര​ണ​ക്ര​മ​മാ​ണ് പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​െൻറ​യും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​െൻറ​യും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള വി​പ്ല​വാ​ത്മ​ക​മാ​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​പ്പി​ച്ച​ത്. ക്ഷേ​മ​പെ​ൻ​ഷ​ൻ 3,000 രൂ​പ​യാ​ക്കി വ​ർ​ദ്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് മു​ത​ൽ, ദാ​രി​ദ്ര്യ​രേ​ഖ​ക്ക് താ​ഴെ​യു​ള്ള കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ‘ന്യാ​യ്’ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ മാ​സ​ന്തോ​റും 6,000 രൂ​പ ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ​യു​ള്ള പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യൊ​രു മാ​റ്റ​ത്തി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 25 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തും പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​കും.

    തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ദൗ​ത്യം സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ഖ്യ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തെ ഒ​രു ന​വീ​ന തൊ​ഴി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കും വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​സ​ത്തി​ൽ 1,000 രൂ​പ ധ​ന​സ​ഹാ​യം, യു​വ സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക് അ​ഞ്ച് ല​ക്ഷം രൂ​പ വ​രെ പ​ലി​ശ​ര​ഹി​ത വാ​യ്പ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. വ്യ​വ​സാ​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും സ​മു​ദ്ര-​വ്യോ​മ ഗ​താ​ഗ​ത മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​ക​സ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും കേ​ര​ള​ത്തെ ഒ​രു നി​ക്ഷേ​പ സൗ​ഹൃ​ദ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. സ്ത്രീ​ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷ​യി​ലും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​പാ​ടാ​ണ് പു​തി​യ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ ബ​സ് യാ​ത്ര​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ, മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക വ​കു​പ്പ് ത​ന്നെ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക സ​മ​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്ത് ‘ഉ​മ്മ​ൻ​ചാ​ണ്ടി ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്’ വ​ഴി മി​ക​ച്ച ചി​കി​ത്സാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ജ​നോ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​യി​രി​ക്കും വ​രും ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്.

    News Summary - New hopes are evident in the public opinion.
