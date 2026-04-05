Madhyamam
    Posted On
    date_range 5 April 2026 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 5 April 2026 1:02 PM IST

    പ്ര​വാ​സ വേ​ദി​യി​ൽ ‘പു​തു​യു​ഗ കേ​ര​ള’ ദ​ർ​ശ​നം; റി​യാ​ദി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് 2026 മാ​നി​ഫെ​സ്​​റ്റോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    റി​യാ​ദ്​ മ​ഞ്ചേ​രി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ ‘യു.​ഡി.​എ​ഫ് 2026 മാ​നി​ഫെ​സ്​​റ്റോ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: 2026-ലെ ​കേ​ര​ള നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ‘പു​തു​യു​ഗ കേ​ര​ളം’ മാ​നി​ഫെ​സ്​​റ്റോ റി​യാ​ദി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ബ​ത്ഹ​യി​ലെ സ​ബ​ർ​മ​തി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ഞ്ചേ​രി യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​ണ് ച​ട​ങ്ങ് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ഒ.​ഐ.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ അ​മീ​ർ പ​ട്ട​ണ​ത്, കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഫീ​ർ തി​രൂ​രി​ന് മാ​നി​ഫെ​സ്​​റ്റോ​യു​ടെ പ്ര​തി കൈ​മാ​റി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ദൂ​ര​ദ​ർ​ശ​ന​പ​ര​മാ​യ രേ​ഖ​യാ​ണ് ഈ ​മാ​നി​ഫെ​സ്​​റ്റോ​യെ​ന്ന് നേ​താ​ക്ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി എ​ട​പ്പ​റ്റ, അ​ക്ബ​ർ ബാ​ദു​ഷ, നാ​സ​ർ പാ​തി​രി​ക്കോ​ട്, സൈ​നു​ദ്ധീ​ൻ വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ, സ​ലാം താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മേ​ച്ചേ​രി, ഷാ​ഫി വെ​ട്ടി​ക്കാ​ട്ടി​രി, മു​ത്തു പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്, ജാ​ഫ​ർ വീ​മ്പൂ​ർ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മ​ഞ്ചേ​രി, മു​ജീ​ബ് പൂ​ന്താ​നം, ഇ​ല്യാ​സ് വ​ള​രാ​ട്, നാ​സ​ർ സി.​എം, ബ​ഷീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, ജം​ഷി കാ​ര​കു​ന്ന്, ഖാ​ലി​ദ് വെ​ള്ളു​വ​ങ്ങാ​ട്, ഹം​സ വ​ള​രാ​ട്, കെ.​പി. സ​ലാം, സി​യാ​ദ്, ആ​ബി​ദ്, ശി​ഹാ​ബ് കീ​ഴാ​റ്റൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ പ​ട്ടി​ക്കാ​ട്, കെ.​ടി. അ​ൻ​വ​ർ, ഷം​സീ​ർ പാ​ല​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS:manifestoRiyadhreleasedsaudiarabiaUDF
    News Summary - ‘New Era Kerala’ Vision on the Pravasa Platform; UDF 2026 Manifesto Released in Riyadh
