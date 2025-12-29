Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 9:11 AM IST

    റി​യാ​ദി​ൽ പു​തി​യ സാം​സ്​​കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്രം ‘ദ ​ഗ്രോ​വ്’ തു​റ​ന്നു

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തു​റ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം
    റി​യാ​ദി​ൽ പു​തി​യ സാം​സ്​​കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്രം ‘ദ ​ഗ്രോ​വ്’ തു​റ​ന്നു
    റി​യാ​ദി​ൽ പു​തി​യ സാം​സ്​​കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്രം ‘ദ ​ഗ്രോ​വ്’ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള തു​റ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​മാ​യി സൗ​ദി ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ‘ദ ​ഗ്രോ​വ്’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ പു​തി​യ സാം​സ്​​കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്രം തു​റ​ന്നു. റി​യാ​ദ് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ ഈ ​പു​തി​യ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​താ​യി സ്പോ​ർ​ട്സ് ബോ​ളി​വാ​ഡ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് റോ​ഡി​ൽ ആ​ർ​ട്സ് ട​വ​റി​നും സു​വൈ​ദ് ബി​ൻ ഹാ​രി​ദ് സ്ട്രീ​റ്റി​നും ഇ​ട​യി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന 1.2 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ഓ​പ്പ​ൺ എ​യ​ർ ന​ഗ​ര, സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണി​ത്.




    മൊ​ത്തം വി​സ്തീ​ർ​ണം 23,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. ജ​ലാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ, ഹ​രി​ത ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ, പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും കാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, ക​ഫേ​ക​ൾ, റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, പാ​ർ​ക്കി​ങ് എ​ന്നി​വ ‘ദ ​ഗ്രോ​വി’​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കും സൈ​ക്കി​ൾ സ​വാ​രി​ക്കാ​ർ​ക്കും പാ​ത​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും സ​മൂ​ഹ ഇ​ട​പെ​ട​ലും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു തു​റ​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ബോ​ളി​വാ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ പു​തി​യ ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​നം.

    2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് ബോ​ളി​വാ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​ണ് ‘ദ ​ഗ്രോ​വി’​െൻറ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ത്. വാ​ദി ഹ​നീ​ഫ, പ്രൊ​മെ​നേ​ഡ്, സാ​ൻ​റ്‌​സ് സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് പാ​ർ​ക്ക്, ആ​ർ​ട്‌​സ് ട​വ​ർ ഏ​രി​യ, അ​മീ​റ നൂ​റ ബി​ന്ത് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യു​ടെ ഇ​േ​ൻ​റ​ണ​ൽ ട്രാ​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ നി​ര​വ​ധി പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ബോ​ളി​വാ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി. 2019 മാ​ർ​ച്ച് 19നാ​ണ് സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഇ​തി​​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നാ​ണ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ. ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും താ​മ​സ​യോ​ഗ്യ​മാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ റി​യാ​ദി​െൻറ സ്ഥാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, മാ​ന്യ​മാ​യ ജീ​വി​ത​വും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​യും ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന സ​മൂ​ഹം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക, ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും പോ​സി​റ്റീ​വും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030​െൻ​റ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​സൃ​ത​മാ​യും സ​ൽ​മാ​നി​ക് വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ കോ​ഡി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യു​മാ​ണ് സ്പോ​ർ​ട്സ് ബൊ​ളി​വാ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 135 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന 50ല​ധി​കം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന സ്പോ​ർ​ട്സ് വേ​ദി​ക​ളും മൂ​ന്ന് ദ​ശ​ല​ക്ഷം ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ല​ധി​കം വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ലീ​നി​യ​ർ പാ​ർ​ക്കാ​യി ഇ​ത് മാ​റാ​ൻ പോ​കു​ക​യാ​ണ്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.

