Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    14 Aug 2025 7:52 AM IST
    Updated On
    14 Aug 2025 7:52 AM IST

    വാഹന വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾക്ക് പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ; അഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചു

    വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ച ഷോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്
    car workshop
    ജി​ദ്ദ: സൗ​ദി​യി​ൽ വാ​ഹ​ന വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ന​ഗ​ര​സ​ഭ, ഭ​വ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി. നി​ല​വി​ലു​ള്ള വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ്പു​ക​ളെ അ​ഞ്ചു വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി ത​രം​തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ൾ, ബോ​ഡി വ​ർ​ക്ക്, തു​രു​മ്പി​നു​ള്ള പ​രി​ഹാ​രം എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഷോ​പ്പു​ക​ൾ കാ​റ്റ​ഗ​റി എ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ൾ, എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​നിം​ഗ് എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ചെ​റി​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഷോ​പ്പു​ക​ൾ കാ​റ്റ​ഗ​റി ബി​യി​ൽ വ​രും. ബോ​ഡി റി​പ്പ​യ​ർ, റീ​പെ​യി​ന്റിം​ഗ്, പോ​ളി​ഷിം​ഗ് എ​ന്നി​വ ചെ​യ്യു​ന്ന ഷോ​പ്പു​ക​ൾ കാ​റ്റ​ഗ​റി സി​യി​ലും റേ​ഡി​യേ​റ്റ​ർ, എ​ക്സ്ഹോ​സ്റ്റ് സി​സ്റ്റം, എ​യ​ർ സ​സ്പെ​ൻ​ഷ​ൻ, ബ്രേ​ക്കു​ക​ൾ, ഗ്ലാ​സ്, സീ​റ്റ് അ​പ്ഹോ​ൾ​സ്റ്റ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഷോ​പ്പു​ക​ൾ കാ​റ്റ​ഗ​റി ഡി​യി​ലും ബാ​റ്റ​റി, അ​ല​ങ്കാ​ര ഫി​റ്റിം​ഗു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ലും ന​ട​ത്തു​ന്ന ഷോ​പ്പു​ക​ൾ കാ​റ്റ​ഗ​റി ഇ ​യി​ലു​മാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.​വാ​ഹ​ന വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ് മേ​ഖ​ല​യെ വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​ക്കു​ക, ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും സേ​വ​ന നി​ല​വാ​ര​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പു​തി​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ച ഷോ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​രോ​ന്നി​നും അ​വ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​റ്റ​ഗ​റി എ ​യി​ലു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നാ​നു​മ​തി ന​ൽ​കൂ. കാ​റ്റ​ഗ​റി ബി, ​ഡി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​ത്യേ​ക അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, പെ​ട്രോ​ൾ ബ​ങ്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാം. കാ​റ്റ​ഗ​റി സി ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​വൂ.കാ​റ്റ​ഗ​റി ഇ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ, വാ​ണി​ജ്യ തെ​രു​വു​ക​ൾ, പെ​ട്രോ​ൾ ബ​ങ്കു​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാം.

    എ​ല്ലാ വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ്പു​ക​ളും തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ, സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ, കെ​ട്ടി​ട നി​ർ​മാ​ണ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, അ​നു​വ​ദ​നീ​യ ഉ​യ​രം, 30 ശ​ത​മാ​നം ഇ​ട​നാ​ഴി വി​സ്തീ​ർ​ണ പ​രി​ധി, ലാ​ൻ​ഡ്സ്കേ​പ്പിം​ഗ് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പാ​ലി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. കാ​റ്റ​ഗ​റി എ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വാ​ണി​ജ്യ തെ​രു​വു​ക​ളി​ലോ പെ​ട്രോ​ൾ ബ​ങ്കു​ക​ളി​ലോ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഓ​രോ യൂ​നി​റ്റി​നും കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 100 ച.​മീ വി​സ്തീ​ർ​ണ​വും, വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ 2,000 ച.​മീ വ​രെ വി​സ്തീ​ർ​ണ​വും നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    ബോ​ഡി വ​ർ​ക്കി​നും പെ​യി​ന്റിം​ഗി​നും പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക, ദൃ​ശ്യ, ശ​ബ്ദ ശ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നി​ഷ്ക​ർ​ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി എ​യ​ർ ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ ഉ​ള്ള കാ​ത്തി​രി​പ്പ് മു​റി, ഗ്ലാ​സ് ജ​നാ​ല​ക​ളോ നി​രീ​ക്ഷ​ണ ക്യാ​മ​റ​ക​ളോ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ, ബോ​ഡി വ​ർ​ക്ക്, പെ​യി​ന്റിം​ഗ്, ട​യ​ർ സ​ർ​വീ​സ് എ​ന്നി​വ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ്ഥ​ലം വേ​ർ​തി​രി​ക്ക​ണം. വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ്പി​ന്റെ മു​ൻ​ഭാ​ഗം സൗ​ദി വാ​സ്തു​വി​ദ്യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ക്ലോ​സ്ഡ് വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ൾ ഒ​ഴി​കെ, മു​ൻ​ഭാ​ഗം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​ട​ച്ചി​ട്ടി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​ണി​ക​ൾ, എ​ലി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ത​ട​യാ​ൻ അ​ഗ്നി പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​യു​ള്ള, ഈ​ർ​പ്പം ബാ​ധി​ക്കാ​ത്ത സീ​ലിം​ഗ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. ഓ​യി​ൽ മ​ലി​ന​ജ​ല പൈ​പ്പ്‌​ലൈ​നി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. പ​ഴ​യ ഓ​യി​ലു​ക​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക ടാ​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ശേ​ഖ​രി​ക്ക​ണം, മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ണം

