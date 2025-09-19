Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 9:14 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 9:14 PM IST

    വിപണികളിൽ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും പാക്കേജ് ചെയ്യുന്നതിന് പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ

    fruits and vegetables
    റിയാദ്: സൗദിയിലെ പൊതു വിപണികളിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പാക്കേജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ആവശ്യകതകളും പരിസ്ഥിതി, ജല, കൃഷി മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ചു. കാർഷിക ഉൽപ്പന്ന ലേബലുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക്, കാർഡ്ബോർഡ് പാത്രങ്ങൾ, പാക്കേജിങ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അംഗീകൃത വിൽപ്പന ​കേന്ദ്രത്തിൽ ഓരോ പാക്കേജിലും ഒരു കാർഷിക ഉൽപ്പന്ന കാർഡ് ലേബൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മന്ത്രാലയം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ഉൽപ്പന്നത്തിന്‍റെ പേര്, മൊത്തം ഭാരം, പാക്കിങ് തീയതി, ഉത്ഭവ രാജ്യം, വിതരണക്കാരന്‍റെയോ നിർമ്മാതാവിന്‍റെയോ വിശദാംശങ്ങൾ (കാർഷിക രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ, പേര്, ലോഗോ) എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കണം.

    കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പായ്ക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്, കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടികൾ ഭക്ഷ്യ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതും സമ്മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കുന്നതും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിൽ ആവശ്യത്തിന് വായു സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിക്കേണ്ടതെന്ന് മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. സംഭരണ ​​സമ്മർദ്ദത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടികൾ കോറഗേറ്റഡ് കാർഡ്ബോർഡ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥയിലുണ്ട്. പാക്കേജിൽ ഒരേ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മൂടി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കണം.

    സൂക്ഷിച്ചുവെക്കുമ്പോഴോ, വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴോ മലിനീകരണം തടയാൻ കാർഡ്ബോർഡ് പെട്ടികൾ പുറത്തു നിന്ന് മൂടണം. ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് പഴങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബോക്സുകളുടെ ഉൾഭാഗം മെഴുക് പൂശുകയോ പെയിന്റ് ചെയ്യുകയോ ഈർപ്പം പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് പൂശുകയോ ചെയ്യാമെന്നും മന്ത്രാലയം സൂചിപ്പിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്. കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിൽ ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകളും ആവശ്യകതകളും പാലിക്കാനും അവ പാലിക്കാനും നിക്ഷേപകരോടും ഉൽപ്പാദകരോടും മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    Girl in a jacket

