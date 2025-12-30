Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightകൊ​ച്ചി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 7:41 AM IST

    കൊ​ച്ചി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക്​ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നിലവിൽവന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    കൊ​ച്ചി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക്​ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നിലവിൽവന്നു
    cancel
    camera_alt

     ര​ഞ്ജി​ത്ത് അ​ന​സ് (പ്ര​സി),ജി​നോ​ഷ് അ​ഷ്​​റ​ഫ് (ജ​ന.സെ​ക്ര), അ​ഹ്സ​ൻ സ​മ​ദ് (ട്ര​ഷ)

           

    റി​യാ​ദ്: 23 വ​ർ​ഷ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കൊ​ച്ചി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ 2026-27 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. ബ​ത്​​ഹ ലു​ഹ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​മാ​ണ്​ 13 അം​ഗ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ജ​ന​റ​ൽ ബോ​ഡി മെം​ബ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും യോ​ജി​ച്ച തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്രി​സൈ​ഡി​ങ്​ ഓ​ഫി​സ​റാ​യ ജി​നോ​ഷ് അ​ഷ്​​റ​ഫ്, ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഷാ​ജി ഹു​സൈ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കെ.​ബി. ഷാ​ജി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പി.​ആ​ർ.​ഒ ഹ​ഫീ​സ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    തു​ട​ർ​ന്നു ന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് യോ​ഗം ഐ​ക​ക​ണ്​​ഠ്യേ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ര​ഞ്ജി​ത്ത് അ​ന​സ് (പ്ര​സി), ജി​നോ​ഷ് അ​ഷ്​​റ​ഫ് (ജ​ന. സെ​ക്ര), അ​ഹ്സ​ൻ സ​മ​ദ് (ട്ര​ഷ), റ​ഫീ​ക് (വൈ. ​പ്ര​സി), ഷാ​ജി ഹു​സൈ​ൻ (ജോ. ​സെ​ക്ര) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. കെ.​ബി. ഷാ​ജി (ചാ​രി​റ്റി ക​ൺ), ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ (ട്ര​സ്​​റ്റ്), നി​സാ​ർ നെ​യ്ചു (വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ), സാ​ജി​ദ് (എം.​എ​സ്.​എ​ഫ്), നി​സാ​ർ കൊ​ച്ചി​ൻ (ആ​ർ​ട്സ്), നി​സാ​ർ ഷം​സു (സ്പോ​ർ​ട്സ്), ഹാ​ഫി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് (പി.​ആ​ർ.​ഒ), നി​സാം സേ​ട്ട് (ഇ​വ​ൻ​റ്​ ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന റ​ബി​യു​ള്ള​ക്ക് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ കെ.​ബി. ഷാ​ജി ഫ​ല​കം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ബെ​സ്​​റ്റ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് നി​സാ​ർ നെ​യ്ചു​വി​നും മി​ക​ച്ച ബി​സി​ന​സ്​ അ​വാ​ർ​ഡ് റി​യാ​സി​നും ന​ൽ​കി. 23 വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ലെ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​യ കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ രം​ഗ​ത്ത് കൊ​ച്ചി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ മു​ഖ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മേ​ഖ​ല​യാ​യ ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ലും ഇ​വി​ടെ​യു​മാ​യി വ്യ​വ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - New committee formed for Kochi assembly
    Similar News
    Next Story
    X