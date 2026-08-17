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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 17 Aug 2026 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2026 10:21 AM IST

    അ​സീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി

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    അ​ബ​ഹ: അ​സീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗം ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു.
    അ​സീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക്ക് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി
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    ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ ബീ​മാ​പ​ള്ളി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​നു​ള്ള കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സ​ഹാ​യം സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ഡോ. ​അ​ഷ്റ​ഫ് കു​റ്റി​ച്ച​ലി​ന് കൈ​റു​ന്നു

    അ​ബ​ഹ: അ​സീ​ർ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി യോ​ഗം ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി അം​ഗ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ഷ്റ​ഫ് കു​റ്റി​ച്ച​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യി​രു​ന്ന ന​ജ്മു​ദ്ദീ​ൻ ബീ​മാ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച ര​ണ്ട് ല​ക്ഷം രൂ​പ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, ഡോ. ​അ​ഷ്റ​ഫ് കു​റ്റി​ച്ച​ലി​ന് കൈ​മാ​റി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കി​ളി​മാ​നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ രാ​ജേ​ഷി​െൻറ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​മാ​യി 50,000 രൂ​പ കൈ​മാ​റി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ അ​ൻ​സാ​രി റ​ഫീ​ഖി​നെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി സ​ഫ​റു​ള്ളാ​ഖാ​നെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ബാ​ദു​ഷ വ​ള്ള​ക്ക​ട​വ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​ടു​ത്ത ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് സം​ഘ​ട​ന ന​ട​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട വി​വി​ധ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്കാ​രി​ക, ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ജ​ന​റ​ൽ​ബോ​ഡി​യി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ യോ​ഗം തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു.

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    TAGS:UAE NewsGulf NewsGulf UpdateAsir Thiruvananthapuram Kootaima
    News Summary - New committee formed for Asir Thiruvananthapuram meeting
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