Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:02 AM IST

    ജെ.​ഡി.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ സാ​ര​ഥി​ക​ൾ

    ജെ.​ഡി.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പു​തി​യ സാ​ര​ഥി​ക​ൾ
    സു​നീ​ർ പു​ളി​ക്ക​ൽ (പ്ര​സി), ഫൈ​സ​ൽ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് (ജ​ന. സെ​ക്ര), ന​ബീ​ൽ പാ​ല​പ്പ​റ്റ (ട്ര​ഷ​റ​ർ)

    ജി​ദ്ദ: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ദ​അ​വാ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വി​സ്‌​ഡം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ ജി​ദ്ദ​യി​ലെ പോ​ഷ​ക ഘ​ട​ക​മാ​യ, അ​ന​സ് ബി​ൻ മാ​ലി​ക് സെൻറ​ർ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജി​ദ്ദ ദ​അ​വാ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി (ജെ.​ഡി.​സി.​സി) സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ 2026-27 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഒ​മ്പ​തം​ഗ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു.

    സു​നീ​ർ പു​ളി​ക്ക​ൽ (പ്ര​സി), റ​ഷീ​ദ് ചേ​രൂ​ർ (വൈ. ​പ്ര​സി), ഫൈ​സ​ൽ വാ​ഴ​ക്കാ​ട് (ജ​ന. സെ​ക്ര), ന​ബീ​ൽ പാ​ല​പ്പ​റ്റ (ട്ര​ഷ​റ​ർ), മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് (സെ​ക്ര-​എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ), റ​ഫീ​ഖ് ഇ​രി​വേ​റ്റി (സെ​ക്ര-​ദ​അ​വ), റൗ​ന​ഖ് ഓ​ട​ക്ക​ൽ (സെ​ക്ര-​പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ), സ​ൽ​മാ​നു​ൽ ഫാ​രി​സ് (സെ​ക്ര-​ഐ.​ടി ആ​ൻ​ഡ് യൂ​ത്ത്), ഇ​ഖ്ബാ​ൽ തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി-​മീ​ഡി​യ ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യ​ൽ വെ​ൽ​ഫ​യ​ർ) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. അം​ഗ​ത്വ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​തി​നു ശേ​ഷം ഏ​രി​യ​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​നു​പാ​ത​ത്തി​ൽ നോ​മി​നേ​റ്റ്‌ ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട സെ​ൻ​ട്ര​ൽ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ​മാ​ർ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 41 അം​ഗ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ശ​റ​ഫി​യ്യ​യി​ലെ കേ​ന്ദ്ര ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ അ​ന​സ് ബി​ൻ മാ​ലി​ക് സെൻറ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ഓ​ഫീ​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ പൂ​ങ്ങാ​ട​ൻ, ജ​ഷീ​ർ മ​ല​പ്പു​റം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക പ്ര​ബോ​ധ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും, സാ​മൂ​ഹ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ജെ.​ഡി.​സി.​സി നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

