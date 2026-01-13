Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    13 Jan 2026 1:53 PM IST
    Updated On
    13 Jan 2026 1:53 PM IST

    മ​ക്ക​യി​ൽ പു​തി​യ ബ​സ് റൂ​ട്ട്; മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ഹി​റാ സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​

    മ​ക്ക​യി​ൽ പു​തി​യ ബ​സ് റൂ​ട്ട്; മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ഹി​റാ സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​
    മ​ക്ക: തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും യാ​ത്രാ​സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ക്ക പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത പ​ദ്ധ​തി (മ​ക്ക ബ​സ്) പു​തി​യ റൂ​ട്ട് ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​നെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യ ഹി​റ സാം​സ്കാ​രി​ക ഡി​സ്​​ട്രി​ക്​​ടു​മാ​യി (Hira Cultural District) ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പു​തി​യ സ​ർ​വി​സ്. മ​ക്ക​യി​ലെ മ​ത​പ​ര​വും സാം​സ്കാ​രി​ക​വു​മാ​യ പ്ര​മു​ഖ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വു​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പു​തി​യ റൂ​ട്ട് നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ, മ​ക്ക​യി​ലെ ‘സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഏ​രി​യ’​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഹി​റാ സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് പ്ര​വേ​ശ​നം സാ​ധ്യ​മാ​കും. ഖു​ർ​ആ​ൻ മ്യൂ​സി​യം, വി​വി​ധ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഹി​റ സാം​സ്കാ​രി​ക കേ​ന്ദ്രം മ​ക്ക​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​ജ്ഞാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. മ​ക്ക​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ത​മ്മി​ൽ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഗ​താ​ഗ​ത ശൃം​ഖ​ല​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ഈ ​പു​തി​യ റൂ​ട്ട് സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ഇ​രു ഹ​റ​മു​ക​ൾ​ക്കും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്, ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് മ​ക്ക പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത കേ​ന്ദ്രം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക​മാ​യ ആ​സൂ​ത്ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ക്ക​യി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കാ​നും സു​ഗ​മ​മാ​യ യാ​ത്ര ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഈ ​പു​തി​യ റൂ​ട്ട് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    മ​ക്ക ബ​സ് ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ

    ആ​കെ റൂ​ട്ടു​ക​ൾ : 12

    സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബ​സു​ക​ൾ : 400

    ആ​കെ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ : 431

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ (ഇ​തു​വ​രെ) : 18.8 കോ​ടി

    ആ​കെ ട്രി​പ്പു​ക​ൾ : 40 ല​ക്ഷം

    Show Full Article
