    Saudi Arabia
    Posted On
    5 Sept 2025 8:07 AM IST
    Updated On
    5 Sept 2025 8:07 AM IST

    ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല സ്​​പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് പു​തി​യ ബ​സ് റൂ​ട്ട്

    ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല സ്​​പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച് പു​തി​യ ബ​സ് റൂ​ട്ട്
    ജി​ദ്ദ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല സ്​​പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച്

    ആ​രം​ഭി​ച്ച പു​തി​യ റൂ​ട്ടി​ലെ അ​ൽ​മ​ർ​വ 3 സ്റ്റോ​പ്പി​ൽ ബ​സ്

    ജി​ദ്ദ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്തെ അ​ൽ ജൗ​ഹ​റ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യും കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ് സി​റ്റി​യു​മാ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ ബ​സ് റൂ​ട്ട് ജി​ദ്ദ ട്രാ​ൻ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ക​മ്പ​നി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ഗ​താ​ഗ​ത ശൃം​ഖ​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും സു​ഖ​ക​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​ത്.

    പു​തി​യ റൂ​ട്ടി​ലൂ​ടെ അ​ൽ​മ​ർ​വ, അ​ൽ​കൗ​സ​ർ, ഹം​ദാ​നി​യ ഡി​സ്ട്രി​ക്കു​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കും. രാ​വി​ലെ 5:30 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11:30 വ​രെ 50 ദൈ​നം​ദി​ന ട്രി​പ്പു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. താ​മ​സ ഡി​സ്ട്രി​ക്കു​ക​ളെ സു​പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യും വി​നോ​ദ, കാ​യി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പാ​ത​യാ​ണി​ത്.

    ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ജി​ദ്ദ​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും.

