Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഗൾഫ് ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 9:01 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 9:01 PM IST

    ഗൾഫ് ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സെൻററിന്റെ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ദമ്മാമിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ച്​
    ഗൾഫ് ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സെൻററിന്റെ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ദമ്മാമിൽ
    cancel
    camera_alt

    ഗൾഫ്​ മാധ്യമം ഹാർമോണിയസ്​ കേരള വേദിയിൽ ഗൾഫ് ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സെൻറർ ബിസിനസ് ഡെവലപ്‌മെൻറ്​ മാനേജർ മുഹമ്മദ് അനസ്​, ​ഓപറേഷൻ മാനേജർ ജുനൈദ്​ എന്നിവർക്ക്​ സിനിമാതാരം അർജുൻ അശോകനും നടനും ഡാൻസറുമായ റംസാൻ മുഹമ്മദും ചേർന്ന്​ ഫലകം സമ്മാനിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    ദമ്മാം: ഗൾഫ് ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സെൻററിന്റെ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ദമ്മാമിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഗൾഫ് ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സെന്ററിന്​ കീഴിൽ സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ സെന്ററാണ് ഇത്​. ആദ്യ ബ്രാഞ്ച് കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി ജൂബൈലിൽ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. അവിടെ പ്രതിദിനം ഏകദേശം 2000 രോഗികൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നുണ്ട്.

    ദമ്മാമിലെ സീക്കോ ഡാന മാളിനുള്ളിൽ, നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്താണ് പുതിയ മെഡിക്കൽ സെൻറർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡോക്ടർമാരുടെ സമഗ്ര സേവനങ്ങൾ ഒരിടത്ത് ലഭ്യമാക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ, രോഗികൾക്കും സന്ദർശകർക്കുമായി വിശാലവും സുരക്ഷിതവുമായ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കാർ പാർക്കിങ്​ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    ആവശ്യക്കാർക്കായി ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകുകയാണ് ഗൾഫ് ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സെൻററിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച്, പരിമിത കാലയളവിൽ എല്ലാ ഡോക്ടർമാരുടെയും കൺസൾട്ടേഷൻ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രത്യേക ഓഫറും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ദമ്മാമിലെ ആരോഗ്യ മേഖലക്ക്​ വലിയ മുന്നേറ്റമാകുമെന്ന് ഗൾഫ് ഏഷ്യൻ മെഡിക്കൽ സെൻറർ സി.ഇ.ഒ. സാർഫ്രാസ് അറിയിച്ചു. ദമ്മാമിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസയോഗ്യവും ആധുനികവുമായ ചികിത്സാ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് സെൻററിന്റെ ദൗത്യമെന്ന്​ ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ്​ മാനേജർ മുഹമ്മദ് അനസ്​ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DammamGulf NewsMedical centerSaudi Arabianew branch
    News Summary - New branch of Gulf Asian Medical Center in Dammam
    Similar News
    Next Story
    X