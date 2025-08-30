Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightന്യൂ ​ഏ​ജ് ഇ​ന്ത്യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 7:35 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 7:35 AM IST

    ന്യൂ ​ഏ​ജ് ഇ​ന്ത്യ സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഡി, വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    meorial meeting
    cancel
    camera_alt

    ന്യൂ ​ഏ​ജ് ഇ​ന്ത്യ സം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി റി​യാ​ദി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഡി, വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽനി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: സി.​പി.​ഐ മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഡി​യു​ടെ​യും പീ​രു​മേ​ട് എം.​എ​ൽ.​എ വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ന്റെ​യും നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ന്യൂ ​ഏ​ജ് ഇ​ന്ത്യ സം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​നു​സ്മ​ര​ണം ന​ട​ത്തി.ഏ​ഴു വ​ർ​ഷ​ക്കാ​ലം ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യെ ന​യി​ച്ച മു​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് അം​ഗ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന സു​ധാ​ക​ർ റെ​ഡ്ഡി ആ​ന്ധ്ര​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി യു​വ​ജ​ന​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച് ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ​യും ജീ​വി​ത​ക്ഷേ​മം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ക്കാ​ല​വും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നു​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു പോ​ന്നി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് യോ​ഗം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു..

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഘ​ട​ന പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച വാ​ഴൂ​ർ സോ​മ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ തോ​ട്ടം തൊ​ഴി​ലാ​ളി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​രുക​യും തൊ​ഴി​ൽ രം​ഗ​ത്ത് ഏ​റെ ചൂ​ഷ​ണ​വും ക​ഷ്ട​ത​യും അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ക​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ദ്ഫ​ല​മാ​യി പൊ​ലീ​സി​ന്റെ​യും ക​മ്പ​നി ഗു​ണ്ട​ക​ളു​ടെ​യും നി​ർ​ദാ​ക്ഷി​ണ്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത ഭീ​ക​ര മ​ർ​ദന​ത്തി​നി​ര​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ചി​കി​ത്സ​യി​ലൂ​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ്.

    നി​യ​മ​സ​ഭ സാ​മാ​ജി​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സ​ഭ​ക്ക​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​വ​ർ​ഗ ക്ഷേ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഇ​ട​പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ട് ജ​ന​കീ​യ മു​ഖം നി​ല​നി​ർ​ത്തി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് യോ​ഗം വി​ല​യി​രു​ത്തി.അ​നു​ശോ​ച​ന​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കോ​ശി മാ​ത്യു അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. സ​മീ​ർ പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി അ​നു​ശോ​ച​ന കു​റി​പ്പ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. എം. ​സാ​ലി ആ​ലു​വ, വി​നോ​ദ് കൃ​ഷ്ണ, അ​ഷ​റ​ഫ് മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ, ശു​ഹൈ​ബ് സ​ലീം, ഷാ​ന​വാ​സ്, നൗ​ഷാ​ദ് ചി​റ്റാ​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ കാ​യം​കു​ളം, നൗ​ഷാ​ദ് കാ​യം​കു​ളം, സ​ജീ​ർ ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർസം​സാ​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsmemorialSaudi Arabia NewsNew Age India Cultural Centre
    News Summary - New Age India Sudhakar Reddy, Vazhur Soman MLA memorial held
    Similar News
    Next Story
    X