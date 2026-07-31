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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 July 2026 10:14 AM IST
    Updated On
    date_range 31 July 2026 10:17 AM IST

    ന​വ​യു​ഗം ‘സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മം’ അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

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    ക​ലാ​വേ​ദി​ക്ക്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    ന​വ​യു​ഗം ‘സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മം’ അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
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    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റി​യാ​സ് (പ്ര​സി.), ദീ​പ സു​ധീ​ഷ് (വൈ​സ് പ്ര​സി.), സം​ഗീ​ത സ​ന്തോ​ഷ്‌ (സെ​ക്ര.), സ​ജി അ​ച്യു​ത​ൻ (ജോ. ​സെ​ക്ര.)

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്ക്കാ​രി​ക​വേ​ദി​യു​ടെ ക​ലാ​സാം​സ്ക്കാ​രി​ക​വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ന​വ​യു​ഗം ക​ലാ​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ അ​പ്സ​ര ഹാ​ളി​ൽ ‘സൗ​ഹൃ​ദ​സം​ഗ​മം’ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റി​യാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു​കു​ഞ്ഞു റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്‌ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ന​വ​യു​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. വാ​ഹി​ദ്, കേ​ന്ദ്ര​നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ, നി​സാം കൊ​ല്ലം, ത​മ്പാ​ൻ ന​ട​രാ​ജ​ൻ, ശ​ര​ണ്യ ഷി​ബു, അ​മീ​ന റി​യാ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ 25 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ പു​തി​യ ക​ലാ​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ചു. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ റി​യാ​സ് (പ്ര​സി.), ദീ​പ സു​ധീ​ഷ് (വൈ. ​പ്ര​സി.), സം​ഗീ​ത സ​ന്തോ​ഷ്‌ (സെ​ക്ര.), സ​ജി അ​ച്യു​ത​ൻ (ജോ. ​സെ​ക്ര.) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    ബി​നു​കു​ഞ്ഞു, ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം, ശ​ര​ണ്യ ഷി​ബു, മ​ഞ്ജു അ​ശോ​ക്, ബി​ജു മു​ണ്ട​ക്ക​യം, അ​മീ​ന റി​യാ​സ്, സ​ന്തോ​ഷ്‌, ല​ത്തീ​ഫ് മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, അ​ൻ​വ​ർ ത​ക്ക​ല, ബ​ക്ക​ർ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, സു​ധീ​ർ, ആ​തി​ര, സ​രി​ത ര​ഞ്ജി​ത്, നാ​സ​ർ, ദി​ൽ​ന, സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ, അ​ഞ്ചു​ന സു​ഗു​ണേ​ഷ്, സൗ​മ്യ മ​നോ​ജ്‌, അ​ഞ്ജ​ന ശ​ശാ​ങ്ക​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റു കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ലാ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രെ​യും കു​ടും​ബ​വേ​ദി, വ​നി​താ​വേ​ദി, ബാ​ല​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​പു​ല​മാ​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റി.

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    TAGS:Al KhobarSaudi Arabianavayugam kala vedi
    News Summary - New Age ‘Friendship Gathering’ organized in Al Khobar
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