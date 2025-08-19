Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    19 Aug 2025 12:30 PM IST
    Updated On
    19 Aug 2025 12:30 PM IST

    ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം
    ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ​യി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്.

    അ​ൽ അ​ഹ്‌​സ: ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്ക്കാ​രി​ക​വേ​ദി അ​ൽ​ഹ​സ മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79 മ​ത്‌ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം ഒ​ക്കേ​ർ ബീ​ച്ചി​ൽ വെ​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. ന​വ​യു​ഗം മേ​ഖ​ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി​മാ​ധ​വം ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ന​വ​യു​ഗം അ​ൽ​ഹ​സ്സ മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​നി​ൽ വ​ലി​യാ​ട്ടി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ന​വ​യു​ഗം ശോ​ബാ യൂ​നി​റ്റം​ഗം ഉ​ഷാ ഉ​ണ്ണി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞ ചൊ​ല്ലിക്കൊ​ടു​ത്തു. ന​വ​യു​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മു​ര​ളീ പാ​ലേ​രി, ഷി​ബു താ​ഹി​ർ, ബ​ക്ക​ർ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, ഷ​ജി​ൽ​കു​മാ​ർ, ജ​ലീ​ൽ ക​ല്ല​മ്പ​ലം എ​ന്നി​വ​ർ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. സി​യാ​ദ് ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​വ​യു​ഗം ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. രാ​വേ​റെ വൈ​കു​വോ​ളം ന​ട​ന്ന സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ അ​ൽ​ഹ​സ്സ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

