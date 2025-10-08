Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅ​റേ​ബ്യ​ൻ ഈ​ഗി​ൾ​സ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 7:56 AM IST

    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഈ​ഗി​ൾ​സ് ക​ല​വ​റ​ക്ക്​ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം

    text_fields
    bookmark_border
    അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഈ​ഗി​ൾ​സ് ക​ല​വ​റ​ക്ക്​ പു​തി​യ നേ​തൃ​ത്വം
    cancel
    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം​: ക​ലാ​ സാ​മൂ​ഹി​ക,സാം​സ്കാ​രി​ക,ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ രം​ഗ​ത്ത് ക​ഴി​ഞ്ഞ 27 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഈ​ഗി​ൾ​സ് ക​ല​വ​റ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സു​രേ​ഷ്​ റാ​വു​ത്ത​ർ (പ്ര​സി),

    സി​ദ്ദി​ഖ് കാ​യം​കു​ളം (വൈ​സ് പ്ര​സി), മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹീ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര), ബി​ജു കൊ​ല്ലം (ട്ര​ഷ), മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ, മാ​ഹി​ൻ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ), സി​റാ​ജ് ആ​ല​പ്പി, മ​ജു​റൂ​ഫ് (ജോ. ​സെ​ക്ര), റ​ഫീ​ഖ്,

    ശി​ഹാ​ബ്, ഇം​തി​യാ​സ്, അ​ഷ്റ​ഫ്, ക​ബീ​ർ, ന​വാ​സ് താ​ഹ, നൗ​ഷാ​ദ്​ താ​ഹ, നൗ​ഷാ​ദ്​ മ​ടോ​ൾ, നൗ​ഷാ​ദ്​ കൈ​ചൂ​ണ്ടി, റി​ജു ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ, ഷാ​ന​വാ​സ് (എ​ക്സി. മെം​ബേ​ഴ്സ്) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ.

    ഈ​ഗി​ൾ​സ് ക​ല​വ​റ വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി ര​മ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ (പ്ര​സി), അ​ലീ​മ (ജ​ന. സെ​ക്ര), സു​മ​യ്യ സി​ദ്ദീ​ഖ് (ട്ര​ഷ​റ​ർ), ശ​ബാ​ന നൗ​ഫ​ൽ (വൈ​സ് പ്ര​സി), അ​മൃ​ത ശ്രീ​ലാ​ൽ, ഫാ​ത്തി​മ ഇം​തി​യാ​സ് (ജോ. ​സെ​ക്ര), ശ​ബാ​ന അ​ഷ്റ​ഫ് (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), ഷി​ഫ്ന ന​വാ​സ്, സോ​ണി മ​ഹ​ബൂ​ബ്, സു​നി നി​സാ​ർ, റു​ക്സാ​ന ഷ​മീ​ർ, ന​സീ നൗ​ഷാ​ദ്​ (എ​ക്സി. മെം​ബേ​ഴ്സ്) എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi ArabiaNew administrationLatest News
    News Summary - new administration for arabian eagle kalavara
    Similar News
    Next Story
    X