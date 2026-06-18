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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Jun 2026 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jun 2026 9:11 AM IST

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​ന് നെ​സ്​​റ്റോ ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ ആ​ദ​രം

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    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​ന് നെ​സ്​​റ്റോ ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ ആ​ദ​രം
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    റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​നെ ഹൈ​പ്പ​ർ നെ​സ്​​റ്റോ (അ​ൽ വ​ഫ) ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​ന് പ്ര​മു​ഖ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ഹൈ​പ്പ​ർ നെ​സ്​​റ്റോ (അ​ൽ വ​ഫ) ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ ആ​ദ​രം. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വ​ലി​യ പി​ന്തു​ണ​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് ഈ ​ഉ​പ​ഹാ​രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് ന​ൽ​കി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് നെ​സ്​​റ്റോ ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. റി​യാ​ദ് മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ കെ.​എം.​സി.​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വ​ലി​യൊ​രു അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​ര​മെ​ന്നും, ഭാ​വി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജ്ജ​സ്വ​ല​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​ൻ ഇ​ത് വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മേ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Nesto Group pays tribute to Malappuram District KMCC Welfare Wing
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