Madhyamam
    Saudi Arabia
    16 Sept 2025 7:11 AM IST
    16 Sept 2025 7:11 AM IST

    ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ജോ ജോ​ർ​ജ്

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    യാം​ബു: ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി, സി.​പി.​എം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന സീ​താ​റാം യെ​ച്ചൂ​രി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം അ​നു​സ്മ​ര​ണ യോ​ഗം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ന​വോ​ദ​യ ഏ​രി​യ ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജോ ജോ​ർ​ജ് അ​നു​സ്മ​ര​ണ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    ഏ​തു പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യെ​യും ചെ​റു​പു​ഞ്ചി​രി​യോ​ടെ നേ​രി​ട്ട രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ന്ത്ര​മു​ള്ള ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു യെ​ച്ചൂ​രി​യെ​ന്നും വ​ര്‍ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്തെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ന് നി​ക​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത വി​ട​വാ​ണ് നേ​താ​വി​ന്റെ വി​ട​വാ​ങ്ങ​ലി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ന​യ​ൻ പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ന​വോ​ദ​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​പി സാ​ക്കി​ർ, ജോ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ്‌ തി​രു​വ​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ബി​ൾ പാ​വ​റ​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​കാ​ന്ത് നീ​ല​ക​ണ്ഠ​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഏ​രി​യ ക​മ്മ​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Sitaram YechuryYambu NavodayaMemorial Programyambu area committee
