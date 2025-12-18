Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightനവോദയ എസ്.ടി കാർഗോ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 8:37 AM IST

    നവോദയ എസ്.ടി കാർഗോ കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    നവോദയ എസ്.ടി കാർഗോ കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തു
    cancel
    camera_alt

    എസ്.ടി കാർഗോ മാനേജർ നൂറുദീൻ നവോദയ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം കലണ്ടർ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കുന്നു

    Listen to this Article

    റിയാദ്: തുടർച്ചയായ 16ാമത് പുതുവർഷ കലണ്ടർ റിയാദിലെ നവോദയ കലാസാംസ്കാരിക വേദി പുറത്തിറക്കി. റിയാദിലെ എസ്.ടി കാർഗോയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കലണ്ടർ പുറത്തിറക്കിയത്.

    2010 മുതൽ നവോദയ എല്ലാവർഷവും സൗദിയിലെയും കേരളത്തിലെയും വിശേഷദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് കലണ്ടർ. എസ്.ടി കാർഗോ റിയാദ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ നൂറുദ്ദീനാണ് കലണ്ടറിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്. നവോദയ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ബത്ഹ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കുമ്മിൾ സുധീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഷാജു പത്തനാപുരം സ്വാഗതവും അബ്ദുൽ കലാം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:cargogulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Navodaya ST Cargo Calendar released
    Similar News
    Next Story
    X