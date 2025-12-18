നവോദയ എസ്.ടി കാർഗോ കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 18 Dec 2025 8:37 AM IST
Updated Ondate_range 18 Dec 2025 8:37 AM IST
നവോദയ എസ്.ടി കാർഗോ കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
bookmark_border
News Summary - Navodaya ST Cargo Calendar released
Listen to this Article
റിയാദ്: തുടർച്ചയായ 16ാമത് പുതുവർഷ കലണ്ടർ റിയാദിലെ നവോദയ കലാസാംസ്കാരിക വേദി പുറത്തിറക്കി. റിയാദിലെ എസ്.ടി കാർഗോയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് കലണ്ടർ പുറത്തിറക്കിയത്.
2010 മുതൽ നവോദയ എല്ലാവർഷവും സൗദിയിലെയും കേരളത്തിലെയും വിശേഷദിവസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് കലണ്ടർ. എസ്.ടി കാർഗോ റിയാദ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ നൂറുദ്ദീനാണ് കലണ്ടറിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്. നവോദയ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ബത്ഹ യൂനിറ്റ് ഭാരവാഹികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കുമ്മിൾ സുധീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഷാജു പത്തനാപുരം സ്വാഗതവും അബ്ദുൽ കലാം നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story