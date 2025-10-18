Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 7:25 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 7:25 AM IST

    ന​വോ​ദ​യ ഷി​ഫ​ക്ക് പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    1.അ​നീ​ഷ് (പ്ര​സി) 2.അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ (സെ​ക്ര) 3.ബി​ജു കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ട്ര​ഷ)

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്: ന​വോ​ദ​യ ഷി​ഫ യൂ​നി​റ്റ് സ​മ്മേ​ള​നം വി.​എ​സ്. അ​ച്യു​താ​ന​ന്ദ​ൻ (ഷി​ഫ) ന​ഗ​റി​ൽ ന​ട​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കു​മ്മി​ൾ സു​ധീ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​മേ​രി​ക്ക​യ്ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​ടി​യ​റ​വെ​യ്ക്കു​ന്ന വി​ദേ​ശ​ന​യ​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ട​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    കേ​ര​ള​ത്തി​നെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​യി​ടാ​ൻ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വ്വം കേ​ന്ദ്രം ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് വ​യ​നാ​ടി​നോ​ട് കാ​ട്ടി​യ അ​വ​ഗ​ണ​ന. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​കു​റി​ച്ചും സു​ധീ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​മ​ലേ​ഷ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​വാ​സി​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കേ​ര​ള മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ആ ​വ​കു​പ്പ് പ്ര​ത്യേ​ക മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ആ​വി​ഷ്ക്ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്ത് വി​ട​വാ​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്ക് അ​നു​ശോ​ച​നം അ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​മേ​യം നി​ഥി​നും ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി പ്ര​മേ​യം ബി​ജു​വും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    യൂ​നി​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ജി​ത്കു​മാ​റും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ക്ര​മ​ലാ​ലും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഷൈ​ജു ചെ​മ്പൂ​ർ, അ​നി​ൽ മ​ണ​മ്പൂ​ർ, അ​ബ്ദു​ൽ ക​ലാം, അ​നി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​യൂ​ബ് ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന, അ​നി​ൽ പി​ര​പ്പ​ൻ​കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സ​മ്മേ​ള​നം പു​തി​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ദി​ലീ​പ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ (സെ​ക്ര​ട്ട​റി), അ​നീ​ഷ് (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), ബി​ജു കൃ​ഷ്ണ​ൻ (ട്ര​ഷ​റ​ർ). ഫൈ​സ​ൽ, ഫി​റോ​സ് (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), രാ​ജു മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര, വി​ജ​യ​ൻ ഓ​ച്ചി​റ (ജോ​യി​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ).

