Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightന​വോ​ദ​യ റി​യാ​ദ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 8:44 AM IST

    ന​വോ​ദ​യ റി​യാ​ദ് നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വോ​ദ​യ റി​യാ​ദ് നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ന​വോ​ദ​യ റി​യാ​ദ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്​: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള നോ​ർ​ക്ക​യി​ലെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ചേ​രു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി ന​വോ​ദ​യ ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി ഷി​ഫ യൂ​നി​റ്റ് ‘നോ​ർ​ക്ക ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ക്യാ​മ്പ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​ണ് ഷി​ഫ ഏ​രി​യ​യി​ൽ നോ​ർ​ക്ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ചേ​രാ​നെ​ത്തി​യ​ത്.

    പു​തു​താ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച നോ​ർ​ക്ക കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ൽ ചേ​രു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ട നോ​ർ​ക്ക ഐ.​ഡി കാ​ർ​ഡ്, വി​ദേ​ശ​ത്തെ ചി​കി​ത്സ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നോ​ർ​ക്ക ര​ക്ഷാ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, പെ​ൻ​ഷ​ൻ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി തൂ​ങ്ങി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ അം​ഗ​മാ​കാ​നാ​ണ് ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. രാ​വി​ലെ 10 ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പ് വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റ്​ വ​രെ നീ​ണ്ടു. ക്യാ​മ്പ് ന​വോ​ദ​യ അം​ഗ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ റ​സ്സ​ൽ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    നോ​ർ​ക്ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ കു​റി​ച്ച് കു​മ്മി​ൾ സു​ധീ​ർ വി​വ​രി​ച്ചു. ന​വോ​ദ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ വി​ക്ര​മ​ലാ​ൽ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ശ്രീ​രാ​ജ്, ഷാ​ജു പ​ത്ത​നാ​പു​രം, റ​സ്സ​ൽ, അ​മീ​ർ പൂ​വാ​ർ, ആ​രി​ഫ് മാ​ട്ടി​ങ്ങ​ൾ, ജാ​സ്സിം, പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ക​ലാം, നാ​സ​ർ പൂ​വാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ച്ചു. അ​ജി​ത​കു​മാ​ർ, ഫി​റോ​സ് ഖാ​ൻ, വി​ജ​യ​ൻ ഓ​ച്ചി​റ, ക​മ​ലേ​ഷ്, നി​ധി​ൻ വാ​ല​പ്പ​ൻ, ബി​ജു കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ദി​ലീ​പ്, അ​നു, ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ബി​നു, ഹാ​രി​സ്, അ​നി​ൽ മ​ണ​മ്പൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. അ​ജി​ത​കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ബ്രാ​ഹിം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Riyadhsaudinewsnavodaya
    News Summary - Navodaya Riyadh Norka Registration Camp
    Similar News
    Next Story
    X