    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 11:01 AM IST

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഉ​മ്മ​ർ അ​മാ​ന​ത്തി​ന് ന​വോ​ദ​യ​യു​ടെ ആ​ദ​ര​വ്

    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഉ​മ്മ​ർ അ​മാ​ന​ത്തി​ന് ന​വോ​ദ​യ​യു​ടെ ആ​ദ​ര​വ്
    ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഉ​മ്മ​ർ അ​മാ​ന​ത്തി​നെ ന​വോ​ദ​യ

    റി​യാ​ദ് ഷി​ഫ യൂ​നി​റ്റ് ആ​ദ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ ഉ​മ്മ​ർ അ​മാ​ന​ത്തി​നെ ന​വോ​ദ​യ റി​യാ​ദ് ഷി​ഫ യൂ​നി​റ്റ് ആ​ദ​രി​ച്ചു. കോ​വി​ഡ് വ്യാ​പ​ന കാ​ല​ത്തും ശേ​ഷ​വും റി​യാ​ദ് ഷി​ഫ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലും ഉ​മ്മ​ർ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന സേ​വ​ന​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ദ​ര​വ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം കു​മ്മി​ൾ സു​ധീ​ർ സം​ഘ​ട​യു​ടെ സ്നേ​ഹോ​പ​ക​രം ഉ​മ്മ​ർ അ​മാ​ന​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് വി​ക്ര​മ​ലാ​ൽ പൊ​ന്നാ​ട​യ​ണി​യി​ച്ചു. ന​വോ​ദ​യ​യു​ടെ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന് ഉ​മ്മ​ർ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ന​വോ​ദ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ക്ര​മ​ലാ​ൽ, അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ, അ​നീ​ഷ്, നി​ധി​ൻ, ബി​ജു കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ക​ലാം, അ​നി​ൽ മ​ണ​മ്പൂ​ർ, ഷൈ​ജു ചെ​മ്പൂ​ർ, അ​നി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​യ്യൂ​ബ് ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന, അ​നി​ൽ പി​ര​പ്പ​ൻ​കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    gulfnewsnavodayaSaudi Arabia
    News Summary - Navodaya pays tribute to life-saving activist Umar Amanat
