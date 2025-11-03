Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightന​വോ​ദ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 8:49 AM IST

    ന​വോ​ദ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘പു​ല​രി 3.0’ സ​മാ​പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വോ​ദ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘പു​ല​രി 3.0’ സ​മാ​പി​ച്ചു
    cancel

    ജു​ബൈ​ൽ: ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വേ​ദി ജു​ബൈ​ൽ അ​റൈ​ഫി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി കു​ടും​ബ​വേ​ദി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ ‘പു​ല​രി 3.0’ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സ​മാ​പി​ച്ചു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 എ​ന്നീ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12ന് ​ജു​ബൈ​ൽ ലു​ലു​ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ക​ൾ​ച​റ​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം, മ്യൂ​സി​ക് ഇ​വ​ന്റ്, ഫാ​ഷ​ൻ​ഷോ, പാ​യ​സ​മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ജു​ബൈ​ൽ അ​ൽ ഹു​മൈ​ദാ​ൻ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ രാ​വി​ലെ 10 മ​ണി​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 മ​ണി​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു.

    ജു​ബൈ​ൽ ‘നൂ​പു​ര​ധ്വ​നി ആ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി’ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ അ​ണി​യി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ നൃ​ത്ത്യ​നൃ​ത്ത്യ​ങ്ങ​ളും ‘ജു​ബൈ​ൽ ട്വി​ൻ​സ്റ്റാ​ർ ഇ​വ​ന്റ്’ ഒ​രു​ക്കി​യ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നും കാ​ണി​ക​ളെ ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​രാ​ക്കി. ചെ​ണ്ട​മേ​ളം, നി​ശ്ച​ല​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ, കോ​ൽ​ക്ക​ളി തു​ട​ങ്ങി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​ത്ത​നി​മ വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര ഏ​റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ന്തം ‘ആ​റ​ന്മൂ​ള വ​ള്ള​സ​ദ്യ’​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടി​ന്റെ അ​ക​മ്പ​ടി​യു​ടെ 2,500ഓ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത 60 കൂ​ട്ടം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള ഓ​ണ​സ​ദ്യ ജു​ബൈ​ലി​ലെ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടാ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര​മു​ഖ്യ​ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ബ​ഷീ​ർ വാ​രോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​ജ​യ​ൻ പ​ട്ടാ​ക്കാ​ര അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ ഉ​മേ​ഷ്‌ ക​ള​രി​ക്ക​ൽ, കു​ടും​ബ​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സ്‌ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. കേ​ന്ദ്ര നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷാ​ഹി​ദ ഷാ​ന​വാ​സ്‌, ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ഫൈ​സ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്രി​നീ​ദ് സ്വാ​ഗ​ത​വും കു​ടും​ബ​വേ​ദി അ​റൈ​ഫി ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ർ​ഫ്രാ​സ് ബാ​ബു ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:onam celebrationnavodayaSaudi Arabia
    News Summary - Navodaya Onam celebration 'Pulari 3.0' concludes
    Similar News
    Next Story
    X