Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightന​വോ​ദ​യ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 8:10 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 8:10 AM IST

    ന​വോ​ദ​യ കു​ടും​ബ​വേ​ദി ‘ന​വോ​ദ​യം 2026’

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വോ​ദ​യ കു​ടും​ബ​വേ​ദി ‘ന​വോ​ദ​യം 2026’
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ കു​ടും​ബ​വേ​ദി 'ന​വോ​ദ​യം 2026’ സം​ഗ​മം ദ​മ്മാം ന​വോ​ദ​യ മു​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എം.​എം ന​ഈം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജി​ദ്ദ: ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര കു​ടും​ബ​വേ​ദി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ, ക്രി​സ്തു​മ​സ് ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ‘ന​വോ​ദ​യം 2026’ ദ​മ്മാം ന​വോ​ദ​യ മു​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എം.​എം ന​ഈം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ജാ​തി, മ​ത അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വി​ഭ​ജി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ ശ​ക്തി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ, മ​തേ​ത​ര ശ​ക്തി​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്ന് എം.​എം. ന​ഈം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വും ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പൗ​രാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മു​ള്ള​വ​ർ ത​ന്നെ അ​തി​നെ​തി​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് ദൗ​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. വ​നി​താ വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നു​പ​മ ബി​ജു​രാ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ജ​ന​ബാ​ഹു​ല്യ​വും സം​ഘാ​ട​ന മി​ക​വു​മൂ​ലം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ന​വോ​ദ​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ഷി​ബു തി​രു​വ​ന്ത​പു​രം, ട്ര​ഷ​റ​ർ സി.​എം. അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, ആ​ക്ടി​ങ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​ർ മു​സാ​ഫ​ർ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ നൗ​ഷാ​ദ് വേ​ങ്ങൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്​​ദു​ല്ല മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, ആ​സി​ഫ് ക​രു​വാ​റ്റ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​വി​ധ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക്രി​സ്തു​മ​സ്, പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​വും പ്ലം ​കേ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണ മ​ത്സ​ര​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. 2025-ൽ ​സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ന​ട​ത്തി​യ 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി​യ ന​വോ​ദ​യ ബാ​ല​വേ​ദി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി. ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​വോ​ദ​യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ക​രോ​ൾ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മാ​റ്റ് കൂ​ട്ടി.

    20 കു​ടും​ബി​നി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ്ലം ​കേ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റീ​ന ബൈ​ജു ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും, ഷിം​ന അ​ബ്​​ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും, ജ​ൽ​മ ഡാ​ർ​വി​ൻ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ഷി​റ ല​തീം ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ മു​ഖ്യ ഷെ​ഫ് അ​ദീ​ബ് ഫ​ർ​ഹാ​ൻ ആ​യി​രു​ന്നു വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​വ്. കു​ടും​ബ​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​ജു​രാ​ജ് രാ​മ​ന്ത​ളി, ഹ​ഫ്സ മു​സാ​ഫ​ർ, പ്രേം ​കു​മാ​ർ, അ​നി​ത് അ​ബ്ര​ഹാം, പ്ര​തീ​ഷ്, നി​ഷാ​ദ് വ​ർ​ക്കി, നീ​നു വി​വേ​ക്, വി​വേ​ക്, ഷാ​ഹി​ദ ജ​ലീ​ൽ, ആ​ലി​യ എ​മി​ൽ, ആ​യി​ഷ അ​ലി, ദീ​പ്തി പ്ര​തീ​ഷ്, മു​ജീ​ബ് കൊ​ല്ലം, അ​നി​ൽ മാ​സ്റ്റ​ർ, സു​വി​ജ, സ​നൂ​ജ മു​ജീ​ബ്, സ​മീ​ന, ആ​ഷ അ​സാ​ഫ്, വി​നോ​ദ് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സി​ജി പ്രേ​കു​മാ​ർ, മെ​ജി, ര​മ്യ, ശി​വ​ന്യ അ​നി​ൽ, സ​ന്ധ്യ വി​നോ​ദ്, സ​ത്യ​ൻ, ഷീ​ബ, സൈ​റ, ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി മെ​മ്പ​ർ റ​ഫീ​ഖ് മ​മ്പാ​ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​വി​ധ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi Newsnavodayagulf news malayalam
    News Summary - Navodaya Kudumbavedi ‘Navodayam 2026’
    Similar News
    Next Story
    X