Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 7:24 AM IST

    ന​വോ​ദ​യ ജു​ബൈ​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 'ആ​ര​വം -2025' സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    Navodaya Jubilee
    ജു​ബൈ​ൽ ന​വോ​ദ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 'ആ​ര​വം - 2025' സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ ഉ​മേ​ഷ് ക​ള​രി​ക്ക​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: ന​വോ​ദ​യ ജു​ബൈ​ൽ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു കീ​ഴി​ലെ ജു​ബൈ​ൽ ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം 'ആ​ര​വം - 2025' ന്റെ ​സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പവത്ക​ര​ണ​യോ​ഗം സ​ഖാ​വ് പ്രേം​രാ​ജ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി ട്ര​ഷ​റ​ർ ഉ​മേ​ഷ് ക​ള​രി​ക്ക​ൽ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജാ​തി, മ​ത, ഭേ​ദം മ​റ​ന്ന് ജു​ബൈ​ലി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​മി​ച്ച് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഒ​രു സാം​സ്‌​കാ​രി​ക ഉ​ത്സ​വ​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ 'ആ​ര​വം - 2025'ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ​യ് ആ​ലു​വ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ത​ല​ക്കെ​ട്ട് അ​നാ​ച്ഛാ​ദ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വും ജു​ബൈ​ൽ റീ​ജ​ന​ൽ ട്ര​ഷ​റ​റു​മാ​യ പ്ര​ജീ​ഷ് ക​റു​ക​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു.ന​വോ​ദ​യ ജു​ബൈ​ൽ റീ​ജ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ​യ​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ 'ആ​ര​വം -2025' ന​ട​ത്തി​പ്പി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ 201 അം​ഗ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ പാ​ന​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി പ്ര​ജീ​ഷ് ക​റു​ക​യി​ൽ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി ഷാ​ജി​ദി​ൻ നി​ല​മേ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യി രാ​ഗേ​ഷ് ചാ​ണ​യി​ൽ, ജോ.​ക​ൺ​വീ​ന​ർ ആ​യി അ​ജ​യ് ആ​ലു​വ എ​ന്നി​വ​രെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ജു​ബൈ​ൽ റീ​ജ​ന​ൽ ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​വു​മാ​യ പ്ര​ണീ​ത്, ജു​ബൈ​ൽ റീ​ജ​ന​ൽ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​ജ​യ​ൻ പാ​ട്ട​ക്ക​ര, ടൗ​ൺ കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നി​ത സു​രേ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.ജു​ബൈ​ൽ ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ​ക്കു കീ​ഴി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് യൂ​നി​റ്റി​ൽ നി​ന്നാ​യി 100ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജു​ബൈ​ൽ ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹാ​രി​സ് ഇ​ല്ലി​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ക്ഷ​യ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    X