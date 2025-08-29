Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    29 Aug 2025 11:39 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 11:39 AM IST

    ന​വോ​ദ​യ ജു​ബൈ​ൽ ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ന​വോ​ദ​യ ജു​ബൈ​ൽ ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    ന​വോ​ദ​യ ജു​ബൈ​ൽ ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ജു​ബൈ​ൽ: 'ല​ഹ​രി​യാ​വാം ക​ളി​യി​ട​ങ്ങ​ളോ​ട്' എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം ഉ​യ​ർ​ത്തിപ്പിടി​ച്ച് ന​വോ​ദ​യ ജു​ബൈ​ൽ ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന സ്പോ​ർ​ട്സ് ഫെ​സ്റ്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള ക്രി​ക്ക​റ്റ്‌ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു. ജു​ബൈ​ൽ ന​വോ​ദ​യ ടൗ​ൺ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഒ​മ്പ​ത് യൂ​നി​റ്റു​ക​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.


    ന​വോ​ദ​യ യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും മ​റ്റു ക​ളി​ക്കാ​രും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ യൂ​നി​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ബെ​സ്റ്റ് ടീം ​ഓ​ഫ് ദി ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് (സി​റ്റി യൂ​നി​റ്റ്), മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് (വി​പി​ൻ -ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ യൂ​നി​റ്റ്), ബെ​സ്റ്റ് ബൗ​ള​ർ (സ​രു​ൺ-​ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ യൂ​നി​റ്റ്), ഫൈ​ന​ൽ മാ​ൻ ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് (ജി​ബി​ൻ - ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ), ബെ​സ്റ്റ് കീ​പ്പ​ർ (ഷാ​നു - റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റ്) എ​ന്നി​വ​ർ ടൂ​ർ​മെ​ന്റി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തി.

    ഏ​രി​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ക്ഷ​യ് സ​മാ​പ​ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും മെ​ഡ​ലും ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ഗേ​ഷ്, ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ജ​യ് ആ​ലു​വ എ​ന്നി​വ​രും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും മെ​ഡ​ലും ഏ​രി​യ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്‌, ഏ​രി​യ ജോ​യ​ന്റ് ട്ര​ഷ​റ​ർ സ​ലാം എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നും ന​ൽ​കി. ഏ​രി​യ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സു​ജീ​ഷ് ക​റു​ക​യി​ൽ, സു​ബീ​ഷ്, സു​ധീ​ർ, ഹാ​രി​സ്, ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി​ജി​ൻ, സു​ന്ദ​ര​ൻ, പ്ര​ദീ​പ്, ആ​ന​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

