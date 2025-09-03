Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightന​വോ​ദ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 9:20 AM IST

    ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ജു​ബൈ​ൽ ‘രം​ഗ​വേ​ദി' ല​ഘു​നാ​ട​കം സംഘടിപ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ജു​ബൈ​ൽ ‘രം​ഗ​വേ​ദി ല​ഘു​നാ​ട​കം സംഘടിപ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ജു​ബൈ​ൽ രം​ഗ​വേ​ദി​യു​ടെ

    ല​ഘു​നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ജു​ബൈ​ൽ: ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ 'നാ​ട്ടു​ക്ക​വ​ല'​ക​ളി​ലൂ​ടെ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ ല​ഘു​നാ​ട​കം. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്റെ തി​ര​ക്കി​ലും മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ 'നാ​ട്ടു​ക​വ​ല' എ​ന്ന ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണ് ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നി​ടെ ജു​ബൈ​ൽ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ 17 ല​ധി​കം നാ​ട്ടു​ക്ക​വ​ല​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ജു​ബൈ​ൽ രം​ഗ​വേ​ദി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ല​ഘു​നാ​ട​കം ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹം നേ​രി​ടു​ന്ന ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    'ജീ​വി​ത​മാ​ക​ട്ടെ ന​മ്മു​ടെ ല​ഹ​രി, ന​മ്മു​ടെ ല​ക്ഷ്യം' എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​ണ് നാ​ട​കം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ല​ഹ​രി ഒ​രു രോ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത് സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും ത​ക​ർ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നു​മു​ള്ള തു​റ​ന്നു പ​റ​ച്ചി​ലാ​ണ് നാ​ട​ക ഇ​തി​വൃ​ത്തം. ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ, ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​ണ് മു​ഖ്യ സ​ന്ദേ​ശം.

    ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ വി​ജ​യ​ൻ പൊ​ള്ള​ക്ക​ട ര​ചി​ച്ച ഈ ​നാ​ട​കം സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സ​രീ​ഷ് ആ​ണ്. ക്രീ​യേ​റ്റി​വ് ഡി​സൈ​ൻ സൗ​മ്യ​യു​ടേ​താ​ണ്. നൗ​ഷാ​ദ് തൃ​ശൂ​ർ, സി​ബി ലാ​ൽ തി​രൂ​ർ, ര​ജീ​ഷ് ക​ണ്ണൂ​ർ, മാ​സ്റ്റ​ർ സൗ​ര​ഭ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ഭി​നേ​താ​ക്ക​ൾ.

    ഗാ​ന​ര​ച​ന ര​ഞ്ജി​ത് നെ​യ്യാ​റ്റി​ൻ​ക​ര​യും അ​ഖി​ൽ സം​ഗീ​ത​വും ആ​ലാ​പ​ന​വും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsjubailsaudinewsnavodaya
    News Summary - Navodaya Cultural Centre organized a short play 'Rangavedi' in Jubail
    Similar News
    Next Story
    X