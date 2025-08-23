Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightന​വോ​ദ​യ ര​ക്ത​ദാ​ന...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 1:05 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 1:05 PM IST

    ന​വോ​ദ​യ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Blood donation camp
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ യു​വ​ജ​നവേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്

    യാം​ബു: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു ഏ​രി​യ യു​വ​ജ​ന വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ യാം​ബു റോ​യ​ൽ കമീഷ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘ര​ക്ത​ദാ​നം ജീ​വ​ദാ​നം’ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​വു​മാ​യി ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പ് രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി ജീ​വ​ത്യാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ്, ടൊ​യോ​ട്ട യൂ​നി​റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ഷി​ഖ് കൊ​ല്ലം വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ മാ​ത്യു, നൗ​ഫ​ൽ, ബി​ലാ​ൽ, അ​മ​ൽ വി​ജ​യ്, ജോ​ബി വ​ർ​ഗീ​സ്, ബി​ബി​ൻ, സു​നി​ൽ ജോ​ർ​ജ്ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു​വി​ന്റെ ഈ ​സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ന​വോ​ദ​യ യാം​ബു മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​ജോ ജോ​ർ​ജ്ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ബി​ൾ ഡേ​വി​ഡ്, ജീ​വ കാ​രു​ണ്യ ക​ൺ​വീ​ന​ർ എ.​പി സാ​ക്കി​ർ, യു​വ​ജ​ന​വേ​ദി ജോ​യി​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജീ​വ് തി​രു​വ​ല്ല എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsBlood Donation Campsoudi news
    News Summary - Navodaya conducted blood donation camp
    Similar News
    Next Story
    X