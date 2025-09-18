Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    18 Sept 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 7:33 AM IST

    ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ന​വോ​ദ​യ ആ​റ​ന്മു​ള വ​ള്ള സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു

    ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് ന​വോ​ദ​യ ആ​റ​ന്മു​ള വ​ള്ള സ​ദ്യ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു
    ജു​ബൈ​ൽ: ന​വോ​ദ​യ ജു​ബൈ​ൽ അ​റൈ​ഫി ഏ​രി​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ 'പു​ല​രി സീ​സ​ൺ 3' ന്റെ ​ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട പ​രി​പാ​ടി വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ജു​ബൈ​ൽ ലു​ലു​വി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. പാ​യ​സ മ​ൽ​സ​രം, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും ദ​മ്പ​തി​മാ​രു​ടെ​യും ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രു​ടെ​യും നൃ​ത്തം, ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​റ​ന്മു​ള വ​ള്ള സ​ദ്യ​യു​ടെ വി​ളം​ബ​രം ആ​ണ് ലു​ലു​വി​ലെ പ്രോ​ഗ്രാം എ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു .

    മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ ത​ന്നെ ആ​ദ്യ​മാ​യി 2500ൽ ​അ​ധി​കം പേ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ആ​റ​ന്മു​ള വ​ള്ള സ​ദ്യ​യാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു .ലു​ലു​വി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് ഏ​ഷ്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ടൈ​റ്റി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന 'പു​ല​രി 3.0' ന്റെ ​പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര ട്ര​ഷ​റ​ർ ഉ​മേ​ഷ് ക​ള​രി​ക്ക​ലും ജു​ബൈ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കെ​യ​ർ ക​മ്പ​നി ടൈ​റ്റി​ൽ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​റ​ന്മു​ള വ​ള്ള സ​ദ്യ​യു​ടെ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ന​വാ​സും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ആ​റ​ന്മു​ള വ​ള്ള സ​ദ്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ കൂ​പ്പ​ൺ ന​വോ​ദ​യ കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് അം​ഗം പ്ര​ജീ​ഷ് ക​റു​ക​യി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്‌​തു. അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് ഓ​ഫ​സ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​നും ഇ​ന്നൊ​വേ​റ്റി​വ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി​യും സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന വ​ള​ന്റി​യ​ർ ജേ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ഇ​ന്നൊ​വേ​റ്റി​വ് സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ന​വ്യ വി​നോ​ദ്, സാ​നി​യ സ്റ്റീ​ഫ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും പാ​യ​സ​മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​ന് റോ​ബി​ൻ, സൈ​ദ്, നേ​ത്ര എ​ന്നി​വ​രും വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി. 'പു​ല​രി 3.0' സ്വാ​ഗ​ത സം​ഘം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി​ജ​യ​ൻ പ​ട്ടാ​ക്ക​ര, ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്രി​നീ​ദ്, അ​റൈ​ഫി ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫൈ​സ​ൽ, അ​റൈ​ഫി കു​ടും​ബ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ർ​ഫാ​സ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്യം ന​ൽ​കി.

