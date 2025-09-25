Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 25 Sept 2025 7:44 AM IST
    date_range 25 Sept 2025 7:44 AM IST

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ക​ലാ, സം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ‘ന​വോ​ദ​യ’ 25 ന്റെ ​നി​റ​വി​ൽ

    കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ക​ലാ, സം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ‘ന​വോ​ദ​യ’ 25 ന്റെ ​നി​റ​വി​ൽ
    ദ​മ്മാം: കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ൽ ക​ലാ, സം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​തി​യ മു​ഖ​വും ഭാ​വ​വും ന​ൽ​കി​യ ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​ക്ക് 25 വ​യ​സ്സ് തി​ക​യു​ന്നു. 26,000ത്തി​ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​ഘ​ട​ന​യാ​യി മാ​റി​യ ന​വോ​ദ​യ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. 2001 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21 ന് ​ദ​മ്മാ​മി​ലെ കാ​ർ​ട്ട​ൺ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ കൂ​ടി​യ പ​രി​മ​ണി​ത​മാ​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് ദ​മ്മാ​മി​ന്റെ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര്വ​ർ​ത്ത​ന മു​ഖ​ത്തി​ന് ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത കൂ​ട്ട​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്.

    സ്ഥാ​പ​ക നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗ​വും പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടും അ​വ​ർ കൊ​ളു​ത്തി​വെ​ച്ച വി​ള​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വെ​ളി​ച്ച​ത്തോ​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴും തെ​ളി​ഞ്ഞു ക​ത്തു​ക​യാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലെ ഇ​ട​തു രാ​ഷ്ട്രീ​യ ആ​വേ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റി​യ ഉ​ശി​രി​ലും ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ മ​റു​ക​ര തേ​ടി ഗ​ൾ​ഫി​ലെ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട 99 പേ​ർ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യാ​ണ് 'ന​വോ​ദ​യ നൊ​ൻ​സ്' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ആ​ദ്യ സം​ഘ​ട​നാ രൂ​പീ​ക​ര​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹ​ബീ​ബ് ഏ​ലം​കു​ളം പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഇ.​എം ക​ബീ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ആ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ന്ന കേ​ന്ദ്ര എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വി​ൽ ഉ​ൽ​പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ബ​ഷീ​ർ വ​രോ​ടും, പ്ര​ദീ​പ് കൊ​ട്ടി​യ​വും ഇ​പ്പോ​ഴും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​യു​ണ്ട്. അ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ര​ഞ്ജി​ത്ത് വ​ട​ക​ര​യാ​ണ് ഇ​ന്ന് ന​വോ​ദ​യ​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി.

    സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​മാ​യ വി​ല​ക്കു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് സൗ​ദി അ​ധി​കൃ​ത​രെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​ല​ക്കു​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ന​വോ​ദ​യ വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക് ചെ​റു​ത​ല്ല. കി​ഴ​ക്ക​ൻ പ്ര​വി​ശ്യ​ക്ക് ഓ​ർ​ത്തി​രി​ക്കാ​ൻ ന​വോ​ദ​യ നാ​ല് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യാ ഫെ​സ്റ്റ് മാ​ത്രം മ​തി​യാ​കും. ഒ.​എ​ൻ.​വി, പി. ​ഗോ​വി​ന്ദ​പി​ള്ള തു​ട​ങ്ങി മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര എ​ഴു​ത്തു​കാ​രേ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രേ​യും ദ​മ്മാ​മി​ൽ എ​ത്തി​ച്ച​ത് ന​വോ​ദ​യ ആ​ണ്. ദി​യാ ധ​നം ന​ൽ​കാ​നി​ല്ലാ​തെ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ജ​യി​ലി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 17 പേ​രു​ടെ ക​ഥ പു​റം ലോ​ക​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ന​വോ​ദ​യ ന​ട​ത്തി​യ ശ്ര​മം ഏ​റെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പു​റം ലോ​കം കാ​ണി​ല്ലെ​ന്ന് ക​രു​തി​യ 17 പേ​ർ​ക്ക് പു​തു ജീ​വ​ൻ ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ലൂ​ടെ. 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' ഏ​റെ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി ഇ​തി​നോ​ടൊ​പ്പം നി​ന്നി​രു​ന്നു.

    തി​രു​വ​ന്ത​പു​രം കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് ന​വോ​ദ​യ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഭാ​ഗ​മാ​യ​ത്. എ​ട്ട​ര കോ​ടി​യി​ലേ​റെ രൂ​പ പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​ൻ​സ​ർ സെ​ന്റ​റി​ന് കൈ​മാ​റാ​നും, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ൽ​സ​ക​ളി​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നും ഇ​ത് കാ​ര​ണ​മാ​യി.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ മ​ര​ണ​മ​ട​ഞ്ഞാ​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ കു​ടും​ബ സ​ഹാ​യ ഫ​ണ്ട്, അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ന്ന​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​വോ​ദ​യ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​വ​രി​ക​യാ​ണ്. അ​ഞ്ച് ഏ​രി​യ​ക​ളി​ലാ​യി 22 യൂ​നി​റ്റു​ക​ളാ​യി 8,000 ത്തി​ല​ധി​കം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള കു​ടും​ബ വേ​ദി​യാ​ണ് ന​വോ​ദ​യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ന​ട്ടെ​ല്ല്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ക​ലാ, സം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​ടും​ബ വേ​ദി​യാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലെ കൗ​മാ​ര​കാ​ല​ത്ത് മ​റ​ന്നു​വെ​ച്ച ക​ലാ, കാ​യി​ക ക​ഴി​വു​ക​ളെ വീ​ട്ട​മ്മാ​ർ പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് കു​ടും​ബ വേ​ദി​യു​ടെ സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ടെ​യാ​ണ്. വെ​ളി​ച്ചം പ്ര​തി​മാ​സ പ​രി​പാ​ടി ഇ​ട​ത് സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​രു​ടെ പു​സ്ത​ക പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ വേ​ദി​യാ​ണ്. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ള്ള ഗ്ര​ന്ഥ​ശാ​ല ഏ​റെ പേ​രു​ടെ വാ​യ​ന​​യെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ക്കം ഇ​ന്ന് (വ്യാ​ഴം) ന​ട​ക്കു​ന്ന ​പ്ര​വാ​സ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത ക​വി​യും, ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​മാ​യ പി.​എ​ൻ ​ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ നി​ർ​വ്വ​ഹി​ക്കും. മു​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി ശൈ​ല​ജ ടീ​ച്ച​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളേ​യും, സാം​സ്കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മാ​ധ്യ​മ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രേ​യും പ​​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​വോ​ദ​യ ല​ക്ഷ്യം വെ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​നീ​ഫ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ​യും, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ​ജി​ത് വ​ട​ക​ര​യും ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

