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    ന​വോ​ദ​യ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണ​വും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

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    ന​വോ​ദ​യ പ​ത്താം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഓ​ണ​വും ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
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    ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി 10-ാം വാ​ർ​ഷി​ക, ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​

    ഹാ​ഇ​ൽ: ന​വോ​ദ​യ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യും ഹ​ബീ​ബ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ഹാ​ഇ​ലി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം അ​ൽ ഖ​സീം പ്ര​വാ​സി സം​ഘം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​ണ്ണി ക​ണി​യാ​പു​രം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹ​ബീ​ബ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ എം.​ഡി. നി​സാം അ​ലി പ​റ​ക്കോ​ട്, ബ​ഷീ​ർ മാ​ള, ഫൈ​സ​ൽ ലു​ലു, അ​ഫ്സ​ൽ കാ​യം​കു​ളം, മ​നോ​ജ് സീ​റ്റി​ഫ്ല​വ​ർ, ജ​സീ​ൽ കു​ന്ന​ക്കാ​വ്, ഹ​ർ​ഷാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, സോ​മ​രാ​ജ് ഏ​ലം​കു​ളം, രാ​ജേ​ഷ് ക​ണ്ണൂ​ർ, പ്ര​ശാ​ന്ത് ക​ണ്ണൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​വും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ന് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി.

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    News Summary - Navodaya 10th Anniversary and Onam Celebrations Held in Ha'il
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