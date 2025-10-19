Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 19 Oct 2025 9:22 AM IST
Updated Ondate_range 19 Oct 2025 9:22 AM IST
നവയുഗം 'ഓണപ്പൊലിമ'text_fields
bookmark_border
News Summary - navayugam onam celebration
Listen to this Article
അൽഹസ്സ: നവയുഗം സാംസ്ക്കാരികവേദി അൽഹസ്സ മേഖല കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ 'ഓണപ്പൊലിമ' ഓണാഘോഷപരിപാടികൾ ശുഖൈക്കിൽ അരങ്ങേറി. നവയുഗം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി നേതാക്കളായ സാജൻ കണിയാപുരം, ബിജു വർക്കി, ശ്രീകുമാർ വെള്ളല്ലൂർ, ഗോപകുമാർ, നിസ്സാം കൊല്ലം, വിവിധ പ്രവാസിസംഘടന പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
നവയുഗം മേഖല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ വലിയാട്ട്, മേഖല ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി ബക്കർ മൈനാഗപ്പളളി, ജീവകാരുണ്യ കൺവീനർ സിയാദ് പള്ളിമുക്ക്, ട്രഷറർ ജലീൽ കല്ലമ്പലം, മേഖല നേതാക്കളായ ഷിബുതാഹിർ, ഹനീഫ, ബഷീർ പള്ളിമുക്ക്, ഷെഫീഖ്, സുധീർ കുന്നികോട്, മുഹ്സിൻ താഹിർ, കൊൽപുള്ളി ബിജു, വിജയൻ, സന്തോഷ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story