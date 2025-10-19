Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    19 Oct 2025 9:22 AM IST
    19 Oct 2025 9:22 AM IST

    നവയുഗം 'ഓണപ്പൊലിമ'

    onam celebration
    അ​ൽ​ഹ​സ്സ ന​വ​യു​ഗം 'ഓ​ണ​പ്പൊ​ലി​മ' ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തിൽനിന്ന്

    അൽഹസ്സ: നവയുഗം സാംസ്ക്കാരികവേദി അൽഹസ്സ മേഖല കമ്മിറ്റി ഒരുക്കിയ 'ഓണപ്പൊലിമ' ഓണാഘോഷപരിപാടികൾ ശുഖൈക്കിൽ അരങ്ങേറി. നവയുഗം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി നേതാക്കളായ സാജൻ കണിയാപുരം, ബിജു വർക്കി, ശ്രീകുമാർ വെള്ളല്ലൂർ, ഗോപകുമാർ, നിസ്സാം കൊല്ലം, വിവിധ പ്രവാസിസംഘടന പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

    നവയുഗം മേഖല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സുനിൽ വലിയാട്ട്, മേഖല ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി ബക്കർ മൈനാഗപ്പളളി, ജീവകാരുണ്യ കൺവീനർ സിയാദ് പള്ളിമുക്ക്, ട്രഷറർ ജലീൽ കല്ലമ്പലം, മേഖല നേതാക്കളായ ഷിബുതാഹിർ, ഹനീഫ, ബഷീർ പള്ളിമുക്ക്, ഷെഫീഖ്, സുധീർ കുന്നികോട്, മുഹ്സിൻ താഹിർ, കൊൽപുള്ളി ബിജു, വിജയൻ, സന്തോഷ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

