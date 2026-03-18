Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightന​വ​യു​ഗം ദ​ല്ല മേ​ഖ​ല...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 March 2026 8:57 AM IST
    Updated On
    date_range 18 March 2026 8:57 AM IST

    ന​വ​യു​ഗം ദ​ല്ല മേ​ഖ​ല ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ന​വ​യു​ഗം ദ​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ

    ദ​മ്മാം: ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്ക്കാ​രി​ക​വേ​ദി ദ​മ്മാം ദ​ല്ല മേ​ഖ​ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ സം​ഗ​മം പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​തേ​ത​ര​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും നേ​ർ​കാ​ഴ്ച​യാ​യി.

    ദ​മ്മാം കൊ​ദ​റി​യ​യി​ലെ കൂ​ൾ​ഗേ​റ്റ് ക​മ്പ​നി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ദ​ല്ല മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ന​വ​യു​ഗം കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ എം.​എ.​വാ​ഹി​ദ്, ജ​മാ​ൽ വി​ല്യാ​പ്പ​ള്ളി, ദാ​സ​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ, മ​ഞ്ജു മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ത​മ്പാ​ൻ ന​ട​രാ​ജ​ൻ, സാ​ജ​ൻ ക​ണി​യാ​പു​രം, ഷി​ബു​കു​മാ​ർ, ശ​ര​ണ്യ എ​ന്നി​വ​രും ദ​മ്മാ​മി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്ക്കാ​രി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രും ഇ​ഫ്താ​റി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ന​വ​യു​ഗം ദ​ല്ല മേ​ഖ​ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ നി​സ്സാം കൊ​ല്ലം, ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ, ഷാ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, വ​ർ​ഗ്ഗീ​സ്, ശ്രീ​കു​മാ​ർ കാ​യം​കു​ളം, ജ​യേ​ഷ്, റ​ഷീ​ദ് പു​ന​ലൂ​ർ, രാ​ജ​ൻ കാ​യം​കു​ളം, ജി​ൻ​സ​ൺ, അ​ന​സ്, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ വി​രു​ന്നി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:navayugamIftar gatheringNavayugam Dalla Mekhala
    Next Story
    X