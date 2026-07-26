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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 July 2026 8:33 AM IST
    Updated On
    date_range 26 July 2026 8:33 AM IST

    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സു​രേ​ന്ദ്ര​ന് ന​വ​യു​ഗം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

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    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന സു​രേ​ന്ദ്ര​ന് ന​വ​യു​ഗം യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
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    നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാരി​ക​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം സു​രേ​ന്ദ്ര​ന് കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. വാ​ഹി​ദ് കാ​ര്യ​റ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്കാ​രി​ക​വേ​ദി കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വും വാ​യ​ന​വേ​ദി ലൈ​ബ്ര​റേ​റി​യ​നു​മാ​യ സു​രേ​ന്ദ്ര​ന് കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി​യും വാ​യ​ന​വേ​ദി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ലെ അ​പ്സ​ര ഹാ​ളി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​വ​യു​ഗം കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​എ. വാ​ഹി​ദ് കാ​ര്യ​റ സു​രേ​ന്ദ്ര​ന് കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. വാ​യ​ന​വേ​ദി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു​കു​ഞ്ഞു സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റി​യാ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ന​വ​യു​ഗം നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഷാ​ജി മ​തി​ല​കം, അ​രു​ൺ ചാ​ത്ത​ന്നൂ​ർ, നി​സ്സാം കൊ​ല്ലം, ഗോ​പ​കു​മാ​ർ, ഷി​ബു​കു​മാ​ർ, ത​മ്പാ​ൻ ന​ട​രാ​ജ​ൻ, സം​ഗീ​ത സ​ന്തോ​ഷ്, മ​ഞ്ജു അ​ശോ​ക്, ഷീ​ബാ സാ​ജ​ൻ, ശ​ര​ണ്യ​ഷി​ബു, സാ​ബു, സാ​ജി അ​ച്യു​ത​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    TAGS:Gulf NewsSaudi NewsFarewellnavayugam
    News Summary - Navayugam bid farewell to Surendran
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